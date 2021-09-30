محركات.. 4 سيارات كهربائية تتربّع على عرش الأقوى والأغلى عالمياً

المصدر: جوني جبور ■ دبي

شهد عام 2021 زيادة في انتشار السيارات الكهربائية، في ظل تنامي الوعي المجتمعي حول حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن عوادم السيارات ذات محركات الوقود الاحتراقي، إلا أن جزءاً من نتاج المصنعين لهذا العام اتجه إلى مخاطبة شريحة الأثرياء الباحثين عن طرز «سوبر رياضية» محدودة الإصدار تعمل على الطاقة النظيفة، من ضمنها أربعة طرز نجحت في التربع على عرش أقوى وأعلى السيارات عالمياً، التي جاءت بمحركات كهربائية تنتج قوة حصانية تتفوق بشكل كبير عن تلك التي تنتجها أشهر العلامات التجارية على صعيد سيارات محركات الوقود وحتى الهجينة منها.

«الإمارات اليوم» ترصد وبالاستناد إلى مواقع عالمية مختصّة في عالم السيارات، من أبرزها «موتو1» البريطاني، أربع سيارات كهربائية نجحت في 2021 في التربّع على عرش الأغلى عالمياً، وذلك كالتالي:

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