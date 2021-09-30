«العربية للسيارات» تطلق «إنفينيتي Q50 وQ60»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق سيارة الكوبيه عالية الأداء «إنفينيتي Q60»، وسيارة السيدان الرياضية «إنفينيتي Q50».

وتأتي «Q60» معززة بقوة 300 حصان و400 حصان، وتبدأ من قسط شهري يبلغ 2522 درهماً شهرياً، وفق بيان الشركة، التي قالت إنه يمكن لعشاق هذه الكوبيه الاستمتاع بقيادة جديدة بثقة تامة، والاعتماد على التقنيات المصممة من أجل تلبية احتياجاتهم وتوفير الراحة لهم.

ومن خلال «إنفينيتي Q50» هناك خياران أيضاً بين محرك توربو مزدوج بقوة 300 حصان وبسعة 3.0 لترات V6، أو محرك توربو مزدوج بقوة 400 حصان وبسعة 3.0 لترات V6.

وتمتاز سيارة «Q50» باستخدام أنظمة أمان استباقية يمكنها استشعار محيط وظروف حركة المرور على الطريق، إضافة إلى قوتها التي تتناسب مع القيادة اليومية.

وأكدت الشركة أنها تقدم عرضاً مع الكثير من المزايا، بما في ذلك الخدمة لأربع سنوات/‏‏ 80 ألف كيلومتر، والتأمين المجاني لعام واحد، إضافة إلى خصم خاص بقيمة 2020 درهماً لأي شخص يحمل بطاقة دخول «إكسبو 2020».

وتمتاز هذه السيدان بالتكيف مع ظروف الطريق، وتأتي مجهزة بتقنيات يكون من السهل الاستفادة منها.