محركات..نصائح.. 6 أجزاء في السيارة يجب فحصها دورياً لتجنب الأعطال

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

ينصح خبراء في عالم السيارات ضرورة قيام السائق بشكل دوري بفحص ستة أجزاء مهمة في السيارة، تجنبه الأعطال المفاجأة على الطريق.

وقال الخبراء: «إن اتباع السائق لست خطوات بسيطة من الفحص، تساعد في الكشف المبكر عن أي أعطال محتملة، خصوصاً أن هذه الخطوات يمكن لأي سائق القيام بها قبل تشغيل المحرك والانطلاق بالسيارة إلى وجهته».

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة أشياء يجب على السائق فحصها دورياً في سيارته، وذلك وفقاً للآتي:

1- فحص زيت المحرك للتعرف إلى مستوى الزيت والتأكد من عدم نقصانه، حيث إن زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على سلامة المحرك من التلف.

2- التأكد من مستوى السوائل في السيارة، خصوصاً سائل تبريد المحرك، الذي يمكن لنقصانه التسبب في ظهور مشكلات في حرارة المحرك.

3- فحص منسوب زيت المكابح، لما يمثله من أهمية قصوى في عوامل الأمان والسلامة، والحفاظ على آلية عمل المكابح بالكفاءة المطلوبة.

4- المراقبة الدورية لقياس ضغط هواء الإطارات، والتأكد من سلامتها، حتى لا تتعرض للتهالك السريع وخطر الانفجار أثناء القيادة.

5- التأكد من سلامة البطارية، من خلال الكشف عن مستوى ماء البطارية، أو حالة البطارية ذات النوع الجاف وقدرتها على توليد الكهرباء.

6- التحقق من مستوى مياه الخزان الخاص بمساحات الزجاج الأمامية والخلفية، لما لها أهمية عند الضرورة في مساعدة السائق الحصول على رؤية واضحة.