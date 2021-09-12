عرض جديد من العربية للسيارات على "رينو كوليوس 2022"

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عروض جديد لسيارتها "رينو كوليوس 2022" تتضمن التأمين لعام واحد، والخدمة المجانية لثلاث سنوات، والضمان لخمس سنوات.

وتتميز هذه السيارة شبه المدمجة الحائزة على العديد من الجوائز بحواف جديدة بالكامل من التيتانيوم الأسود، بعد خضوعها لعملية ترقية ممتازة من الخشب.

وتم أيضاً تعزيزها بنظام الصوت من علامة "بوز"، فضلاً عن خيارات الإضاءة المحيطة، والنظام الملاحي المتقدم بالوسائط المتعددة، مع إضافة خيار البلوتوث والأنظمة المساعدة للقيادة وعند الاصطفاف.

وبدءاً من الترفيه وصولاً إلى أعلى درجات الأداء والسلامة، فإن هذه السيارة توفر لك الدعم في جميع ظروف القيادة.

وتم تصميم السيارة لتحاكي الرفاهية الموجودة في المنزل، خاصة مساحتها الفسيحة لضمان راحة الأرجل، والمقاعد المزودة بالذاكرة والتي تمتاز بالتهوية الجيدة في مقصورة توفر أجواءً رائعة للجميع.

وأكدت الشركة انه "يمكن للعملاء اختيار ألوان المقاعد للحصول على شعور بالرحابة مع الظلال الفاتحة، أو اختيار الألوان الداكنة للحصول على مظهر أقوى".

وبفضل شكلها الرياضي، وواجهتها الأمامية القوية، وناقل الحركة من فئة (4x4-i) المناسب لجميع أنساق القيادة، فإن تصميم "رينو كوليوس 2022" تكون محط الاهتمام لقدرتها جذب الأنظار إليها.