محركات.. 4 مركبات أطفال ثمنها أغلى من سيارات حقيقية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اتجه العديد من شركات صناعة السيارات الفارهة والسوبر رياضية حول العالم، في الآونة الأخيرة، إلى مواكبة تطلعات أطفال عملائها من الأثرياء، بإنتاج نماذج مصغرة من سياراتها الأسطورية والباهظة الثمن، التي تتماشى في بنيتها الهندسية وأبعادها وقدراتها وعوامل السلامة فيها، مع أعمار أطفال بين 6 و14 عاماً، من ضمنها أربع سيارات ألعاب، طرحت بقيم سعرية أغلى من العديد من السيارات الحقيقية المطروحة في الأسواق العالمية.

«الإمارات اليوم» ترصد باستناد إلى مواقع «موتو1» البريطاني، أغلى أربع مركبات أطفال بقيمة سعرية أغلى من العديد من طرز السيارات الحقيقية.

للإطلاع على أغلى 4 مركبات أطفال بقيمة سعرية، يرجى الضغط على هذا الرابط.