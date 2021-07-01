محركات.. «فيراري» الإيطالية.. أغلى وأندر السيارات الكلاسيكية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف موقع «توب سبيد» البريطاني عن قائمة أغلى وأندر الطرز الكلاسيكية في العالم، في قائمة تتصدر المشهد فيها طرز «سيدات الرداء الأحمر»، اللقب الشهير لعلامة «فيراري» الإيطالية، باحتلالها ثلاثة من أصل المراكز الخمسة الأولى.

وقال الموقع البريطاني، إنه: «رغم ندرة العديد من الطرز التي تم تصنيعها في القرن الماضي، إلا أن طراز (فيراري 250 جي تي أو) الذي تم تصنيعه عام 1962، واقتصر إنتاجه على 33 نسخة فقط، اعتلى قائمة الأغلى ثمناً بسعر بلغ حالياً 70 مليون دولار (257.12 مليون درهم)، وذلك لرفعة الإنجازات التي حققتها هذه السيارة، خصوصاً في سباقات الحلبات، من أشهر سباق (لومان 24 ساعة) لعام 1963».

للإطلاع على أغلى وأندر خمس طرز كلاسيكية في العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.