محركات.. طرح «تيغوان» الجديدة في أسواق الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت فولكس واجن عن سيارتها «تيغوان» الجديدة كلياً، بعد إجراء تعديلات واسعة، شملت الشكل الخارجي، وتصميم المقصورة في موديلات 2021.

وتُطرح سيارة SUV المعدلة بأربعة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طراز Trendline (بمحرك سعة 1.4 لتر)، وطراز Life (بمحرك سعة 1.4 أو لترين)، وطراز Elegance (بمحرك سعة لترين)، وطراز R-Line (بمحرك سعة لترين).

أما المقصورة الجديدة فتتميز بتصميم عصري، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تعمل باللمس، وشاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 8 بوصات تعمل باللمس، مع إمكانية تزويد السيارة بشاشة قياس 9.2 بوصات كتجهيز اختياري مع نظام Discover Pro Navigation.

وقالت الشركة في بيان، إن سيارتها «الأعلى مبيعاً وصلت إلى السوق الإماراتية هذا الأسبوع، وهي متوافرة مع مجموعة R-Line الفاخرة باللون الأسود، التي تتضمن عجلات Valencia المصنوعة من السبائك المعدنية باللون الأسود قياس 19 بوصة، وأغطية المرايا باللون الأسود، مع لمسات تزيينية سوداء، وعناصر تصميم خارجية مطلية باللون الأسود».

وشملت التعديلات على الشكل الخارجي شبكاً أمامياً بتصميم جديد، ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل، مع شعار فولكس واجن الجديد.