محركات.. «تويوتا» تجري تعديلات جذرية على «لاند كروزر 2022»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

شهدت أسواق الدولة، أخيراً، طرح الجيل الـ13 من طراز «تويوتا» الشهير «لاند كروزر»، حمل مسمى «إل سي 300»، وذلك كطراز خاص في عام 2022، حصل على تعديلات جذرية طالت مكونات الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال محرك الأسطوانات الثماني بآخر جديد مكون من ست أسطوانات، مدعم بالشاحن التوربيني، ينتج استطاعة ميكانيكية أكبر من سابقه، مقرونة بخفض أكبر على صعيد استهلاك الوقود.

وحرصت «تويوتا» في جيلها الأحدث على تعزيز مكانة «لاند كروزر»، المركبة الشعبية الواسعة، مع وضع أهداف واضحة في تطوير عملية إنتاج هذه السيارة، مقارنة بجيلها السابق «200» الذي ظهر للمرة الأولى عام 2007، أبرزها الاستمرار رمزاً للاعتمادية، والقدرة على تحدي كل صعاب الطرق الوعرة، وتمتع ركاب المقصورة بمستويات أعلى من الرفاهية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز التغييرات التي طرأت على «لاند كروزر 300» مقارنة بالجيل السابق:

لمشاهدة تعديلات لاند كروزر 2022 بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.