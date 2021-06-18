هوندا أوديسي 2021 تحافظ على تألقها في فئة «ميني فان» عالمياً

المصدر: فراس النعسان ■ دبي

تحافظ سيارة الميني الفان الأشهر في العالم من هوندا اليابانية «أوديسي»، على مكانتها في جذب العائلات والشركات لما تتمتع فيه من قوة في الأداء ورحابة في المساحة، وتقنيات المساعدة على الطريق وأنظمة الأمان.

وتواصل هوندا تطوير مركبة «أوديسي ميني فان» على مدى أربعة أجيال، وصولاً إلى موديلات 2021 التي اعتبرت نقلة نوعية في التصميم الخارجي والداخلي، وإدخال التقنيات ووسائل السلامة العامة، وتقنية مساعدة السائق في آنٍ معاً، وأدخلت المركبة في منافسة سيارات الصالون كبيرة الحجم بجدارة عالية.

النقلة الحداثية الكبيرة على «ميني فان أوديسي» زادت من تأكيد هذه المركبة على مواصلة جذب المستهلكين نحوها، خصوصاً أنها بدأت مرحلة تطور شامل منذ عام 2018 بلا توقف، آخذة بعين الاعتبار متطلبات السائق، وراحة العائلة، والحداثة الكبيرة التي طرأت على كل فئات السيارات خلال السنوات الخمس الماضية.

من الخارج

من الخارج، شهدت السيارة تطوراً في شكل الهيكل الذي يظهر أكثر أناقة وتطوراً مع إدخال المصد الأمامي الجديد، والشبكة المعدلة، ووحدات الإنارة المحدثة المزودة بتقنية «ليد» لإعطاء جماليات أوسع وخدمة إضاءة أكثر نقاءً من السابق، مع توافر ميزة إضاءة النقاط الخفية عند الانعطاف.

الأداء

«أوديسي 2021» مزودة بمحرك رباعي سعة 2.4 لتر بقوة 173 حصاناً عند 6200 دورة في الدقيقة وعزم 225 نيوتن/‏‏متر عند 4000 دورة في الدقيقة، وهذه البيانات تزيد من جاذبية المركبة التي تجمع بين التصميم الذكي، والرحابة، والتقنيات، والقوة، والأداء المتكامل لمركبة ميني فان العائلية متعددة الاستخدام.