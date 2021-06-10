نصائح.. 7 مهارات للحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ينصح خبراء عالم السيارات باتباع سبع خطوات ومهارات بسيطة، تساعد في الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة آمناً وبعيداً عن التآكل والصدأ.

وقال خبراء، إن «العناية بالطلاء الخارجي وبقاءه بعيداً عن الأتربة والتعرض للحرارة العالية وأشعة الشمس القوية من العوامل التي تساعد على إظهار أناقة السيارة، كما أن الحفاظ على سلامته يجنب الهيكل التعرض بشكل أساسي لـ(آفة الصدأ) المهلكة لهياكل السيارات».

وفي ما يلي سبع نصائح تساعد في الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من التلف: