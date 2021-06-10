تجربة قيادة.. تيغوان 2021 تصل إلى أسواق المنطقة يوليو المقبل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أعلنت شركة فولكس واجن أن موعد وصول سيارتها (تيغوان 2021) الجديدة إلى أسواق الشرق الأوسط سيكون مطلع شهر يوليو المقبل، بعد أن شهد هذا الطراز تعديلات واسعة شملت الشكل الخارجي وتصميم المقصورة مع تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة والأمان.

وشملت التعديلات على الشكل الخارجي شبكاً أمامياً بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل مع شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي ليصبحا أكثر بروزاً ويكملان نظام 4Motion للدفع الرباعي. وتأتي مصابيح الإضاءة النهارية بتقنية LED والمصابيح الخلفية مزودة بمؤشرات الانعطاف المدمجة.

وتم تزويد أحدث جيل من تيغوان أيضاً بعجلات معدنية خفيفة أكبر حجماً بتصميم جديد مع قياس يراوح من 17 إلى 20 بوصة. وتُطرح سيارة SUV المعدلة بأربعة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طراز Trendline (بمحرك سعة 1.4 لتر)، وطراز Life (بمحرك سعة 1.4 أو 2 لتر)، وطراز Elegance (بمحرك سعة 2 لتر)، وطراز R-Line (بمحرك سعة 2 لتر).

أما المقصورة الجديدة فتتميز بتصميم عصري مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تعمل باللمس، وشاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 8 بوصات تعمل باللمس، مع إمكانية تزويد السيارة بشاشة قياس 9.2 بوصات كتجهيز اختياري مع نظام Discover Pro Navigation. وتتوافر وظيفة توصيل الهاتف الذكي عبر تطبيق Wireless App-Connect.