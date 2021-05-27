أبرز 5 سيارات جديرة بالثقة في سوق المستعمل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سلط موقع «كار آند درايفر» المتخصص في عالم السيارات، الضوء على أفضل السيارات من فئة الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، التي يمكن الوثوق بها والاعتماد على كفاءة أدائها، عند شرائها كسيارة مستعملة.

وقال الموقع إن: «اختيار قائمة الأفضل، جاء مستنداً إلى استفتاء، تم إجراؤه بالتعاون مع موقع الإحصاءات (جي دي باور)، أسفرت نتائجه عن تحديد قائمة السيارات الـ(SUV) المستعملة التي حازت ثقة من قاموا بشرائها، وحافظت على كفاءة الأداء والاعتمادية (العمر الطويل لقطع الغيار والابتعاد عن الأعطال)، لسنوات تلت عملية الشراء».

وأوضح الموقع أن «الاستفتاء تضمن درجات تقييم للسيارات، ركزت على قلة الشكاوى التي جاءت من مستخدمي هذه الطرز بعد توجههم لشراء سياراتهم من سوق المستعمل، حيث تم تحديد الأفضل والأكثر كفاءة منها، بالاعتماد على درجات التقييم الأعلى، في قائمة اعتلتها سيارة شيفرولية أكوينوكس لعام 2019».

للإطلاع على السيارات الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.