تجربة قيادة.. «إنفينيتي QX50».. سيارة العائلة الصغيرة متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُعد «إنفينيتي QX50»، سيارة مناسبة للعائلة الصغيرة المكونة من أربعة إلى خمسة أفراد، من خلال شكلها وطبيعة أدائها المصمم لمواجهة جميع التحديات داخل المدينة، بالإضافة الى قدرتها على تخطي بعض المعوقات في الطرقات الوعرة بأداء مناسب وديناميكي وسهل، خصوصاً إذا كان السائق ليس ذا خبرة في القيادة الصحراوية.

وخص الصانع الياباني هذه الفئة من سيارات «كروس أوفر» بتجهيزات متعددة وشاملة ليجعلها تناسب الباحثين عن سيارة أنيقة في مظهرها وانسيابية في شكلها، وبأداء ذكي يشتمل على شاشتين بمقاس 8 و7 بوصات ومزودة بنظام (إنفينيتي ان تتش) المتصل بالهاتف الجوال، مع نظام التحذير قبل الاصطدام بالسيارة التي أمامك أو بأي أجسام قد تواجهها، فضلاً عن مساحات تخزين مناسبة خاصة للسيدات.

وتتمتع إنفينيتي QX50 بقوة تصل إلى 268 حصاناً مع 5600 دورة -الدقيقة، وعزم دوران 380/‏‏‏‏نيوتن/‏‏‏‏متر، عند 4400 دورة في الدقيقة، ما يمنحها قوة في التسارع وديناميكية مثالية أثناء القيادة.

وطرحت شركة العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، باقات متعددة من الإضافات تشتمل على فتحة السقف البانورامية، وعجلاتها بمقاس 20 من الألمينوم، فضلاً عن مقصورة مزودة بتطعيمات من خشب القيقب الطبيعي مفتوح المسام، وغيرها من التجهيزات.