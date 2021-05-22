ألمانيا تدعم تطوير شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تعتزم ألمانيا دعم تطوير شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية، وذلك بعد أن وافق البرلمان الألماني، أول من أمس، على قانون ينص على إنشاء شبكة عامة بتمويل حكومي في ألمانيا تضم 1000 محطة شحن سريع يزيد إنتاج كل واحدة منها على 150 كيلوواط بحلول العام المقبل.

ويعد الشحن السريع أمراً حاسماً بشكل خاص لتمكين السيارات الكهربائية من قطع مسافات طويلة. وبحسب بيانات وزارة النقل لا يوجد حالياً سوى نحو 800 محطة شحن، ما يعادل 2.4% من جميع محطات الشحن المتاحة للجمهور في ألمانيا.

وتشكو الشركات من أن محطات الشحن غير مجدية اقتصادياً حتى الآن، لذلك ينص القانون الجديد على إبرام عقود طويلة الأجل مع الشركات التي ستقوم بإنشاء وتشغيل «مراكز الشحن السريع».