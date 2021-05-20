تجربة قيادة.. «هيونداي توسان» الجـــيل الرابــع.. أكبر حجماً وقوة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاءت سيارة الجيل الرابع من «هيونداي توسان» أكبر حجماً، وأكثر ديناميكية وابتكاراً مقارنة بالأجيال السابقة، وتعكس مزيجاً من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، المقرونة بحصول طراز عام 2021 على خيارين من وحدات الطاقة، يوفران قدراً أعلى من الاستطاعة الميكانيكية، يصل في أقصاه إلى 190 حصاناً.

وأصبحت «توسان» أطول وأعرض من ذي قبل، مع طول إجمالي يبلغ 4500 ملليمتر، وبعرض 1865 ملليمتراً، وبارتفاع 988 ملليمتراً، لتترافق هذه الزيادة مع توفير مساحة لحيزَي الرأس والقدمين في صف المقاعد الخلفي ليسجل 1000 ملليمتر، الذي يعدّ الأكثر اتساعاً في فئتها.

وتعتمد «توسان» بجيلها الرابع على هوية التصميم «الرياضي الحسي» من «هيونداي» في تصميم يعكس النظرة المستقبلية والرياضية للشركة الكورية، إذ تشمل الميزات الموجودة في الهيكل الخارجي، وجود مصابيح DRL للإضاءة المخفية على جانبَي الشبك الأمامي، الذي حظي بدوره على تصميم جديد، فضلاً على وجود مصدّ تم تطويره بما يتماشى مع خطوط شبكة المبرد.