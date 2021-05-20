«شيفروليه» تتسلّم 19363 طلباً لشراء «كورفيت C8» في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شيفروليه» رسمياً عن مبيعات طرازها عام 2021 من سيارتها السوبر رياضية الشهيرة «كورفيت C8»، بعد أن أكدت الشركة تسلمها 19 ألفاً و363 طلب شراء على مستوى العالم، راوحت بين 59% لنسخة الكوبيه و41% للنسخة المكشوفة.

وقال مدير منتج «كورفيت» في «شيفروليه»، هارلان تشالز، في تصريحات صحافية، إن «حجم مبيعات طراز عام 2021 يؤكد الشعبية التي يحظى بها طراز C8 ذات المحرك الوسطي، بعد أن تم بيع 11 ألفاً و423 نسخة من فئة الكوبيه التي تعادل 59% من إجمالي الطلبات، مقابل بيع 7938 نسخة من الفئة المكشوفة التي تمثل نسبتها 41%».

وأضاف: «وقع خيار 52% ممن توجهوا إلى شراء النسخة المكشوفة على الفئة (3LT) الأعلى، مقابل 40% للفئة المتوسطة (2LT)، و8% للفئة الأدنى (1LT)، في حين توجه 47% من مشتري نسخة الكوبيه إلى الفئة (2LT) المتوسطة، يليهم 33% للفئة (3LT) الأعلى، و20% للفئة (1LT) الأدنى».

وجاء طراز 2021 بجملة من التحسينات، تركزت بشكل كبير في توسيع باقة الخيارات، سواء على صعيد التقنيات المتقدمة، أو على صعيد ترقية وحدات الطاقة وأنظمة التعليق، بعد أن قدمت «شيفروليه» لسيارتها نظام ترفيه محدّثاً يدعم «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وشاحناً لاسلكياً، وكاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح، ومساعد ركن خلفياً، وشبكة «واي فاي» نوع «4G LET».

وتبدأ أسعار طراز «شيفروليه كورفيت C8» لعام 2021 في السوق العالمية من 68 ألفاً و495 دولاراً (251 ألفاً و376 درهماً) للنسخة المكشوفة، مقابل 60 ألفاً و999 دولاراً (223 ألفاً و851 درهماً) لنسخة الكوبيه.

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