مرسيدس توقف إنتاج السيارة "إي كلاس" حتى منتصف مايو

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أن شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات الفارهة أوقفت الإنتاج في مصنعها بمدينة سيندلفينغن الذي ينتج السيارة "مرسيدس إي كلاس" بسبب النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية.

وذكرت صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية أن الإنتاج في المصنع توقف منذ 3 مايو الحالي ومن المتوقع استمراره حتى 14 من الشهر نفسه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، إلى أن متحدثة باسم شركة دايملر التي تمتلك مرسيدس بنز أكدت حدوث بعض الاضطرابات في إنتاج مصنع سيندلفينغن، لكنها لم تؤكد تأثير توقف الإنتاج على السيارة إي.كلاس.

يضم مصنع سيندلفينجن حوالي 24 ألف عامل وتنتج بشكل أساسي السيارتين إي كلاس وإس.كلاس والسيارة الكهربائية إي.كيو.إس.