7 مهارات شخصية بسيطة لتنظيف فلتر مكيف السيارة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تسهم مهارات بسيطة يمكن للسائق اتباعها بشكل فردي في الحفاظ على نظافة فلتر هواء مكيف السيارة، وبالتالي ضمان حصول السائق وركاب المقصورة بشكل دائم على هواء نقي ونظيف من الغبار والأتربة، بجانب مساعدة الفلتر بحد ذاته في إتمام الدور المطلوب منه بكفاءة عالية جزءاً مهماً من نظام مكيف هواء السيارة.

وتزداد أهمية الحفاظ على نظافة فلتر هواء المكيف، خلال فصل الصيف، الذي يترافق بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بجانب زيادة فاعلية الأتربة المثارة على الطرقات، إذ إن تراكم الأوساخ والغبار في أجزاء الفلتر ترفع من احتمالية التعرّض إلى نقص في كفاءة عمل مكيف الهواء وعدم تبريده بالصورة المطلوبة.

«الإمارات اليوم» ترصد سبع مهارات وخطوات تتيح للسائق تنظيف فلتر مكيف السيارة بالاعتماد على نفسه في المنزل، وذلك وفقاً للآتي:

فك فلتر المكيف من داخل الحيز الخاص به الذي غالباً ما يوجد في لوحة القيادة.

استخدم المكنسة الكهربائية في شفط الغبار والأتربة خارج السيارة.

ملء وعاء بماء دافئ ممزوج بنوع من المنظفات السائلة الخاصة بالتنظيف.

أغمر الفلتر في السائل مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة.

يتم إخراج الفلتر من الوعاء، ومن ثم غسله بالماء باستخدام خرطوم المياه.

يوضع الفلتر مجدداً في وعاء يضم الماء والخل، لضمان التخلص من البكتيريا.

يتم تنظيف الفلتر مجدداً، ومن ثم تجفيفه بشكل تام قبل إعادة تركيبه مرة أخرى.