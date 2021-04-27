شاحنة فورد رينجر.. الدفع الرباعي المدعوم بقوة الهيكل

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

واصلت شاحنة فورد رينجر تعزيز مكانتها وجاذبيتها وشعبيتها على مدار السنوات اللاحقة، لتصبح اليوم شاحنة متوسطة الحجم تفخر بقدراتها الاستثنائية على الطرق الوعرة والمعبدة، وتدخل فورد إلى قائمة الشاحنات المفضلة عند عشاق المغامرات.

وعلى غرار شاحنات F-150، تحمل رينجر خصال "تصميم فورد المتين" بدءاً من الشاصيه الفولاذي المتدرّج عالي المتانة والهيكل الفولاذي المتين وصندوق الحمولة متعدد الاستخدامات. ويأتي مظهرها المتين المصمم خصيصاً ليضفي عليها ذلك الطابع المهيب، فهي تتمتع بقدرة حمولة رائدة في فئتها وقدرها 1425 كيلوجراماً، وبارتفاع يصل حتى 800 مليمتر للخوض في المياه، متفوقة بذلك على منافساتها من نفس الفئة.

ولتقريب الصورة أكثر، يتيح صندوق الحمولة متعدد الاستخدامات نقل زوج من الأبقار أو 300 مليون حبة رمل دون الحاجة إلى استخدام مقطورة إضافية. وفي حال اقتضت الحاجة لمزيد من الحمولة، توفر قوة السحب التي تصل إلى 3,5 أطنان القدرة على سحب ما لا يقل عن ثمانية خيول عربية، أو 10 "جيت سكي" بفضل برنامج الثبات الإلكتروني من فورد ونظام التحكّم بالمقطورة الذي يؤمن مزيداً من الثبات عند سحب المقطورة. فمهما كانت حاجتكم، ستتولى رينجر المهمة.

وتأتي القدرات الاستثنائية والموثوقية العالية التي تتمتع بها شاحنة فورد رينجر نتيجة سلسلة من الاختبارات القاسية لمتانة الهيكل وقدرات المحرك. فقد أظهرت رينجر قدرات استثنائية في الأجواء شديدة الحرارة والبرودة، وتمكنت من تسلق المرتفعات الشاهقة، لتوفر لمالكيها سنوات من القدرات التي لا تضاهى بالحد الأدنى من وقت التعطل.

وعلاوة على مزايا الراحة التي يوفرها طراز "وايلد تراك" بالهيكل المرتفع ونظام الدفع الرباعي، تم تزويد الشاحنة بمحرك Duratorq التوربيني الذي يعمل بالديزل وسعة 3,2 لتر من خمس أسطوانات بقوة قدرها 197 حصاناً وهي الأعلى في الفئة، إضافة إلى عزم دوران 470 نيوتن متر. وبهذا، تتيح المزايا التي تتمتع بها فئات Base وXL وXLS وXLT "وايلد تراك"، لتوفر لمشغلي الأساطيل والعائلات وأصحاب الأعمال الصغيرة قائمة واسعة من المزايا التي يتطلعون إليها في شاحنة قوية وموثوقة ومتعددة الاستعمالات.

وينتج محرك فورد رينجر Duratorq التوربيني الذي يعمل بالديزل بسعة 2,2 لتر قوة بمقدار 148 أو 158 حصاناً وعزم دوران بمقدار 375 أو 385 نيوتن متر. أما محرك Duratec الذي يعمل بالبنزين بسعة 2,5 لتر فيوّلد 160 حصاناً و226 نيوتن متر من عزم الدوران. وبفضل قدرتها على السير في مياه يصل عمقها حتى 800 مليمتر، وتوفرها بمحركات جبارة من 3 خيارات وناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أتوماتيكي من 6 سرعات؛ كونوا على ثقة بأن فورد رينجر قادرة على اصطحابكم أينما شئتم.