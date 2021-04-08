«العربية للسيارات» تطرح عروضاً على مجموعة «إنفينيتي» في رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن حملتها خلال شهر رمضان الكريم على موديلات «إنفينيتي»، بما في ذلك Q50 و QX50 و QX80.

ومن خلال حملة رمضان الحالية، سيتم طرح Q50 وQX80 مع التأمين المجاني لعام واحد، واثنتين من الإضافات، والخدمة المجانية لثلاث سنوات، وتأجيل الدفعة الأولى لأربعة أشهر، مع الضمان الممتد لخمس سنوات.

ويشمل عرض «إنفينيتي QX50»، بمحرك «VC تيربو»، التسجيل المجاني لعام واحد، وإضافتين اثنتين، مع الخدمة المجانية حتى 30 ألف كيلومتر، وتأجيل الدفع لأربعة أشهر، والضمان لخمس سنوات.