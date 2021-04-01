صيانة.. «الوزن الزائد».. يزيد صرف الوقود بنسبة تتجاوز 15%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دراسات مختصة، أن ترك أحمال زائدة وغير ضرورية في السيارة، كالمقتنيات والأغراض الشخصية، يؤدي إلى وضع أعباء على المحرك، وبالتالي سينعكس سلباً على الأجزاء الميكانيكية والهيدروليكية لأنظمة التعليق، كما يزيد من معدل استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 15%. ومن المظاهر العامة للوزن الزائد، ترك حاملة الدراجة الهوائية على غطاء الصندوق الخلفي، أو عربات الأطفال والمقاعد الخاصة بهم، وغيرها من الأمور الأخرى. وفي ما يلي نسب الاستهلاك للوزن الزائد:1

- كل 10 كيلوغرامات وزن زائد يرفع معدل الاستهلاك إلى 0.05 لتر لكل 100 كيلومتر.

- كل 20 كيلوغرام وزن زائد يرفع معدل الاستهلاك إلى 0.15 لتر لكل 100 كيلومتر.

- كل 50 كيلوغرام وزن زائد يرفع معدل استهلاك الوقود إلى 0.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

- كل 100 كيلوغرام وزن زائد يرفع معدل استهلاك الوقود إلى 1.0 لتر لكل 100 كيلومتر.

- فوق 100 كيلوغرام وزن زائد يرفع معدل استهلاك الوقود أكثر من 1.5 لتر لكل 100 كيلومتر.