محركات.. أبــــرز 5 سيارات جذبت النساء في 2021

المصدر: جوني جبور - دبي

حازت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والصغيرة الحجم (كروس أوفر) اهتماماً كبيراً من السيدات في جميع أنحاء العالم، لتبلغ نسبة الشراء 54% من حجم مبيعات السوق العالمية الخاصة بالسيدات ضمن هذه الفئات مقارنة بالأخرى.

ووفق إحصاءات ودراسات عالمية لمواقع مختصة في عالم السيارات، أبرزها «باي أند درايف» و«أوتوموتيف ورلد» الأميركيان، و«أوتوبايت» البريطاني، فإن سيارة «فولفو» فئة «إكس سي 40» تصدّرت قائمة الاهتمام لدى السيدات في العالم بنسبة 9.2% من حجم مبيعات السوق العالمية الخاصة بالسيدات.

وأوضحت الدراسات أن كبار مصنّعي السيارات في العالم، باتوا يأخذون في عين الاعتبار، تطلعات النساء في بحثهن عن سياراتهن المستقبلية، في ظل تنامي الطلب العالمي من قبلهن على اقتناء سيارات، بنسبة بلغت 38.7%.

ترصد «الإمارات اليوم»، أفضل خمسة طرز سيارات طُرحت في 2021، وكسبت ثقة واهتمام السيدات، وفقاً للتالي:

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