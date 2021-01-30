«مازدا» تُطلق باقة تجهيزات خاصة لسيارتها الكهربائية «MX-30»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «مازدا» عن إطلاق باقة التجهيزات «AdVantage» الخاصة بسيارتها «MX-30»، التي تعد أولى السيارات الكهربائية بالكامل بتاريخ الشركة اليابانية، والمنتمية إلى فئة «الكروس أوفر الكوبيه».

وأوضحت «مازدا»، أن باقة التجهيزات الجديدة، تضم نظام الإضاءة «Matrix-LED»، مع زجاج خلفي ونوافذ جانبية ملونة، وعجلات مصنعة من معدن خفيف الوزن وعالي الصلابة من قياس 18 بوصة، تمتاز باللون الرمادي الفضي مع طبقة خارجية شديدة اللمعان، بالإضافة إلى زخرفة من الكروم طالت العديد من مكونات المقصورة الداخلية.

كما تضمنت باقة التجهيزات الجديدة، إمكانية تعديل السائق لضبط مقعده بشكل كهربائي، ووظيفة الذاكرة لتخزين أوضاع ضبط المقعد، بالإضافة إلى خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.

وتوفر باقة التجهيزات أيضاً العديد من ألوان الطلاء الخارجي، ومنها الأبيض النقي، والأسود «الأونيكس الميتاليك» اللامع، بجانب خيارين من اللون الرمادي اللامع، مع إمكانية الحصول على الطلاء اللامع بثلاث درجات.

وتستند السيارة في استخلاص القوة المحركة البالغة 143 حصاناً، و263 نيوتن/‏‏متر، إلى سواعد محرك كهربائي مثبت في المحور الأمامي للعجلات، يستمد طاقته من بطارية «ليثيوم أيون» بقدرة 35.5 كيلوواط، مثبتة على أرضية السيارة، تضمن نطاق سير يصل إلى 200 كيلومتر قبل أن يعاد شحنها.