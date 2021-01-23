«فولكس واجن T-Roc» تصل أسواق المنطقة مارس المقبل

المصدر: إعداد : جوني جبور

تضيف «فولكس واجن» الشرق الأوسط، نهاية مارس المقبل، مستوى جديداً من ديناميكية الأداء إلى قطاع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة، وذلك مع وصول طراز «T-Roc» إلى أسواق المنطقة، في طراز يجمع بين الأناقة والأداء العملي والطابع الرياضي.

ويحمل طراز «T-Roc» اللغة التصميمية الأحدث في «فولكس واجن»، كما تم تزويده بالعديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، إضافة إلى محرك «TSI» يعد الأقوى ضمن هذه الفئة من السيارات.

وتتمتع السيارة بتصميم جذاب وتقنيات متطور لمجموعة الحركة، وأنظمة أمان فائقة، إذ يتمتع تصميم السيارة باللمسات الأصيلة لطرز «فولكس واجن»، مع خطوط مشتقة من طرازي «تيغوان» و«طوارق»، وإنما مع استخدام العديد من التجهيزات الجديدة، حيث تأتي «T-Roc» مع مصابيح هالوجين أمامية، ومصابيح نهارية متحركة بتقنية «LED» على شكل حرف «U»، إضافة إلى مصابيح خلفية تعمل بالتقنية ذاتها، فيما جاء السقف بلون متباين، ومزود بفتحة بانورامية.

وتتضمن المقصورة ركن قيادة جديداً كلياً، يشتمل على العديد من التقنيات الرقمية المتطورة، مع إمكانات اتصال فائقة، إلى جانب شاشة نظام المعلومات والترفيه الكبيرة الحجم والعاملة باللمس. كما تتضمن بقية التقنيات الأخرى نظام شحن لاسلكي، ونظام ملاحة «Discover Media Navigation» من أجل تعزيز متعة القيادة، بجانب نظام صوت «Beats» بقوة «300 واط» مع مضخم صوتي.