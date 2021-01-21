الإمارات الأولى عربياً في الكشف عن طراز "مازيراتي MC20" السوبر رياضي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت "مازيراتي" بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات في دبي، عن الطراز الجديد كلياً "MC20"، في إطلالة للسيارة السوبر رياضية، هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 20 عالمياً .

وتعد "MC20" بمثابة خطوة أولى في عصر جديد بتاريخ "مازيراتي"، من خلال ما تحمله السوبر رياضية الجديدة ليس على صعيد التصميم الديناميكي الأنيق فحسب، بل من خلال ما تحمله من مزايا الابتكار والتفرد والجرأة، حيث تمزج أرقى مستويات الإتقان والتصميم الهندسي مع الفخامة والأداء العالي، وتعكس جوهر سباقات السيارات مع تقدي أفضل تجارب القيادة الممتعة.

كما تمتاز السيارة الجديدة، بكفاءتها العالية من حيث مكونات الديناميكية الهوائي، التي تعزز من طابعها السوبر رياضي المميز، المستند في استخلاص طاقته من محرك "نيتونو" مكون من ستة أسطوانات، يضمن انتاج قوة 630 حصاناً، و730 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيل في جعل هذه السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في أقل من 2.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند اعتاب 325 كيلومتراً في الساعة.

ووفقا لـ "مازيراتي"، يمكن لعشاق العلامة الإيطالية في الإمارات، التعرف عن كثب عن مزايا السيارة، إذ ستعرض السيارة وفي محطات متتالية في صالات عرض "مازيراتي" على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى التاسع من فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تصبح "MC20" متوافرة في صالات عرض المنطقة بحلول الربع الأخير من عام 2021.