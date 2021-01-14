"لامبورغيني" تسلم 7430 سيارة في عام 2020

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "أوتوموبيلي لامبورغيني" عن تسليم 7430 سيارة حول العالم في عام 2020، مسجِّلة انخفاضاً مقداره 9 بالمئة فقط مقارنة مع العام الذي سبقه.

ويعود الانخفاض بشكل واضح إلى توقّف عمليات الإنتاج على مدى 70 يوماً في فصل الربيع توافقاً مع توجيهات الحكومة الإيطالية، وبهدف حماية صحة موظّفيها وكل من يعمل لديها خلال مرحلة الطوارئ الأولى.

وقالت الشركة إن فترة الستة شهور الثانية من السنة شهدت مبيعات قياسية، ما أدّى لتحقيق أفضل نصف سنة في تاريخ الشركة من ناحية عمليات تسليم المركبات للعملاء.

وقد تم تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كالسوق الرائد ضمن هذا المجال عبر تسليم 2,224 سيارة، تبعتها ألمانيا (607)، الصين، هونغ كونغ وماكاو (604)، اليابان (600)، المملكة المتحدة (517) وإيطاليا (347). أما الدولتين اللتين شهدتا أعلى معدّل نمو فكانتا كوريا الجنوبية (303 سيارات، 75+٪) وألمانيا (607 سيارات، 8+٪). وكانت المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) طراز ’أوروس‘ (Urus)، التي سجّلت العام الماضي رقم إنتاج قياسي عند 10,000 مركبة، الأكثر نجاحاً بين مختلف الطرازات مع تسليم 4,391 مركبة منها. ولقد ساهمت عائلتا السيارات الرياضية الفائقة بتعزيز المبيعات الدولية، حيث سجّلت أرقام ’هوراكان V10‘ (V10 Huracán) نمواً مع بيع 2,193 سيارة (3+٪)، بينما جرى تسليم 846 سيارة ’أفنتادور V12‘ (V12 Aventador) حول العالم.

وأوضحت الشركة أن سنة 2021 تشهد انطلاقة إيجابية مع مجموعة طلبات عالية، لدرجة أنه تم للآن تحديد أكثر من نصف حجم الإنتاج المخطَّط له لسنة 2021.