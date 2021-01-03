إطلاق لكزس "إل سي 500 كابروليه" في الإمارات مع نظام اتصال الطوارئ eCall

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت شركة الفطيم السيارات، الموزّع الحصري لعلامة لكزس في الإمارات العربية المتحدة، أول سيارات "إل سي 500" كابورليه القابلة للكشف (LC 500 Convertible) لعام 2021 في الإمارات، والتي تقدّم آفاقاً واعدة من حيث الأداء الفائق، مع نظام اتصال الطوارئ eCall.

وتسهم سيارة LC 500 كابورليه الجديدة كلياً في تعزيز مستوى الأداء الذي تشتهر به نظيرتها الكوبيه، وتنضمّ إلى عائلة مركبات LC بتصميمها المذهل وخصائص التحكم والمناورة المتطورة التي تتفرد بها والتي جرى تصميمها لتنقل تجربة قيادة السيارات المكشوفة إلى مستوى جديد تماماً كما تم تركيز جهود تقييم وتحليل تجربة القيادة على إبداع ميزات وخصائص فريدة تمنح المركبة هويتها الرياضية الخاصة لتقدم أداءً مذهلاً لعشاق المركبات المكشوفة.

وتعليقاً على إطلاق لكزس LC 500 كابورليه الجديدة لعام 2021 في الإمارات، قال بول ويليس، رئيس شركة الفطيم السيارات: " يسرنا أن نقدم سيارة لكزس LC 500 كابورليه الجديدة كليّاً لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ولطالما تصدرت لكزس السوق بتصاميمها الفريدة وأدائها المتفوق، وتأتي مركبة LC كابورليه القابلة للكشف والجديدة كلياً مثالاً على ما تقدمه العلامة من طرازات فاخرة تفتح آفاقاً جديدة في مستقبل علامة لكزس التي نفخر بأن نكون جزءاً من رحلتها. وتتمتع شركة الفطيم السيارات بشراكة راسخة مع لكزس تعود بتاريخها إلى ما يزيد عن 30 عاماً أثبتت العلامة خلالها قدرتها على أسر قلوب العملاء الإماراتيين الذين يشكلون اليوم أكثر من 80% من قاعدة عملاء لكزس في الإمارات".

وترتكز مركبة LC 500 كابورليه القابلة للكشف في تصميمها على مركبة LC 500 كوبيه، غير أنها لا تعتبر نسخة عنها، حيث يتيح التصميم الدقيق للسقف المرن خفيف الوزن والقابل للطي في سيارة LC 500 كابورليه بالحفاظ على المظهر الأنيق للسيارة الذي يميّز أيضاً نظيرتها الكوبيه. وستتوفر سيارة LC 500 كابورليه الجديدة في الإمارات ضمن 11 خياراً من ألوان الطلاء الخارجي، وبسعر يبلغ 465 ألف درهم إماراتي. وسيشهد العالم إطلاق 100 سيارة فقط من طراز LC 500 كابورليه الرائد بلون ذي إصدار خاص؛ وهو الأزرق المعدني (Structural Blue) مع لون الأبيض المموّج (Marina Blue) في الداخل، وستتوفر لدى الفطيم لكزس في الإمارات بسعر 495 ألف درهم إماراتي.

التصميم الخارجي - بصمة مميزة لعلامة لكزس

تأتي مركبة LC 500 كابورليه الجديدة لعام 2021 مع تصميم لافت وشبكة أمامية فريدة تمتد على مقدمة السيارة. كما أن خطوطها المطلية بالكروم على طول الحواف تعكس فنون السيوف اليابانية التقليدية. أما توليفات أضوائها الفريدة في الليل فتعد من أروع ميزات هذه السيارة الجديدة، إذ تم استلهام أنوارها الخلفية من ألوان الاحتراق في المحركات النفاثة القوية، في حين تتميز الأنوار الأمامية النحيفة بتقنية LED ثلاثية الإسقاط بتصميم رائد، كما أن حجمها لا يتعدى نصف حجم مثيلاتها التقليدية.

وجاء تعزيز الصلابة الهيكلية على رأس الأولويات، فأبدع المهندسون في تصميم صندوق التواء جديد كلياً في الجهة الخلفية. ومع دعامة برج التعليق الجديدة والدعامة بشكل حرف "V"، يساعد الصندوق في توفير صلابة محسّنة، واستقرار في التحكّم، واستجابة خطية. وتم تحسين صلابة هكيل قاعدة السيارة عبر تغيير موضع العديد من الدعامات الهيكلية، والتي تتضمن تقوية إضافية أسفل أعمدة الدعم الأمامية والوسطى للسيارة. وتزداد قوة هذا الهكيل بفضل الاعتماد على تقنية اللحام بالليزر، واستخدام الفولاذ ذو المقاومة العالية لإجهاد الشد في الهيكل.

وتأتي سيارة LC 500 كابورليه مع عجلات معدنية كبيرة قياس 21 بوصة كمواصفات قياسية. وتم تزويد السيارة بإطارات معززة بتقنية "رَن فلات" (Run Flat)، ما يُغني عن الحاجة لإطار احتياطيّ، ويتيح للمهندسين تقصير الجزء الخلفي المتدلّي، وتخفيض وزن إضافي.

وتتوفّر سيارة LC 500 Convertible في 11 خياراً للون الخارجي تشمل الأبيض الساطع (White Nova)، والرمادي الداكن (Dark Gray)، الفضي اللامع (Sonic Silver) ، التيتانوم اللامع (Sonic Titanium)، العقيق الأحمر الناري (Blazing Carnelian)، الأسود الرصاصي (Graphite Black)، الأحمر المشع (Radiant Red)، أصفر نابولي (Naples Yellow)، تيرين كاكي (Terrane Khaki) والأزرق المحيطي Deep Blue.

ميزة السقف المكشوف

تتألق سيارة LC كابورليه بتصميم يعتمد على سقف مرن قابل للطي، ما سمح للمهندسين بالتركيز على إبراز ملامحها الأنيقة باعتبارها سيارة قابلة مكشوفة دون التأثير بشكل كبير على مساحة المقصورة أو الصندوق كما يحدث عند الاعتماد على سقف مقسى ذي وزن ثقيل ويستهلك مساحةً أكبر. تتميز هذه المركبة أيضاً بآلية طي مبتكرة تشمل غطاءً خاصاً يغطي الصندوق عند كشف السقف. وتبرز خطوط الكوبيه عبر تصميم السيارة المكشوفة، وبأسلوب يتفرّد به التصميم اليابانيّ. وتستمد الحركة الناعمة للسقف إيحاءها من الحركة ثلاثية الخطوات لفن الخط الياباني والمكوّنة من حركة فرشاة التخطيط إلى الورقة؛ والحركة باتجاه اليمين؛ ومن ثم توقف حركة فرشاة التخطيط.

ويمكن فتح أو إغلاق السقف أثناء قيادة السيارة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. وتتمثل إحدى الجوانب الملفتة في الوقت الذي تستغرقه هذه العملية: 15 ثانية للفتح، و16 ثانية للإغلاق؛ بناء على عوامل البيئة المحيطة. وبمجرد إغلاقه، يقوم غطاء الصندوق الخلفي للسيارة بإخفاء مساحة تخزين السقف، لتزويد العناصر بالحماية الكاملة من عوامل الطقس. ويبرز صندوق الأمتعة في سيارة LC كابورليه مع تصميم "مرتفع" قليلاً، بينما تم توسيع سطح معوق الهواء بشكل جانبي لتعزيز الإطلالة المنخفضة والعريضة للسيارة. ويتكامل ضوء الفرامل المركزي مع غطاء صندوق الأمتعة.

وقد جرى الاعتماد على مكونات من المغنيزيوم والألمنيوم في تصنيع وصلات السقف وهيكل الدعم في السيارة والذي أسهم في خفض وزنها وتعزيز تصميمها في تحقيق مركز ثقل منخفض. وتم اختيار مادة السقف وتصنيعها بعناية للمساعدة في ضمان الشد الأمثل، والحدّ من ظهور التجاعيد، وتحسين عزل الصوت. كما تم تصميم السقف المرن القابل للطيّ من أربع طبقات، ثلاثة منها قماشية ورابعة من مادّة كاتمة للصوت؛ ويمتاز بقدرته على الاحتفاظ بانسيابية خط السقف في سيارة الكوبيه دون أن يشفّ إطار الدعم.

وبكل أناقة وسلاسة، يتولى النظام الهيدروليكي مهمة فتح وإغلاق سقف السيارة. ويتألق النظام بصمام كهرومغناطيسي للتحكم بالضغط الهيدروليكي المتولد عن المضخة الهيدروليكية لتمديد أو تقليص أسطوانات قوس الشد والسقف الرئيسي وغطاء السقف. وخضعت عوامل موثوقية التشغيل وهدوئه لاختبارات مضاعفة ثلاث مرات.

أداءٌ ممتع لا يضاهى

يقدم المحرك القوي ثُماني الأسطوانات V8 بسعة 5 لتر وبتقنية التنفّس الطبيعي هديراً مثالياً لعشاق السيارات وقوة لا تضاهى من حيث الأداء في سيارة لكزس LC 500 كابورليه الجديدة. كما تم تزويد السيارة القابلة للكشف بمحرك أمامي ودفع خلفي يماثل محرك سيارة LC كوبيه. وينتج هذا المحرك استطاعة تبلغ 471 حصاناً عند 7,100 دورة في الدقيقة مع عزم 540 نيوتن متر عند 4,800 دورة في الدقيقة، يسانده ناقل حركة مباشر بعشر سرعات. وتحقّق سيارة LC كابورليه تسارعاً من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.7 ثوانٍ فقط، علماً أن سرعتها القصوى مقيّدة إلكترونياً بحد أقصى يبلغ 270 كم/ساعة.

كما أولى المهندسون اهتماماً خاصاً بنظام التعليق في سيارة LC كابورليه، والذي تم ضبطه خصيصاً للتناغم مع التغييرات الطفيفة في الوزن بين طرازي الكوبيه والكابورليه القابل للكشف. وانطلاقاً من نوابضها ومخمداتها، وصولاً إلى بطاناتها ومخمّد ياماها بيرفورمانس الفريد والمتموضع بشكل عرضي في الخلف، يأتي تصميم المكونات الخاصة في السيارة المكشوفة للمساعدة في تعزيز وضمان الأداء المريح والسلس على الطريق. ويؤدي تقليص الوزن بدون تأثير النابض في نظام التعليق الأمامي إلى تحسين الإيقاع العام؛ كما تم تقليص الوزن في الخلف بالاعتماد على الألمنيوم المصبوب خفيف الوزن لبناء دعامة برج التعليق.

ويتحسن ضبط نظام التعليق المتغيّر المتكيف Adaptive Variable Suspension بما ينسجم مع طابع السيارة ذات السقف المكشوف. ويواصل هذا النظام ضبط التحكم في التخميد استجابةً لعملية القيادة وظروف سطح الطريق، مع إمكانية التكيف مع 650 مستوى مختلف من قوى التخميد. وبالمقارنة مع نموذج سيارة الكوبيه، جرى تغيير موقع نظام التعليق المتغيّر المتكيف، ونُقل من الجزء العلوي لنظام امتصاص الصدمات إلى الجانب السفلي من جسم نظام امتصاص الصدمات تحت النابض.

تحديثات على الوسائط المتعددة

صمم مهندسو لكزس المقصورة الداخلية لتقديم تجربة مثالية لجميع ركاب السيارة، فمقصورتها مصممة بطريقة تخفض ضجيج الرياح بفضل الشكل الفريد للخطوط السفلية والمكونات الخلفية التي تمنع الرياح من دخول السيارة. ويلعب عاكس الرياح القياسي الشفاف، والمصنوع من مادة البولي كربونات، دوراً في تقييد دخول الهواء غير المرغوب فيه إلى المقصورة أثناء السير بسرعات منخفضة، كما هي الحال عند القيادة في المدينة؛ بينما يوفر الزجاج الأمامي القياسي تجربة محسنة في المقصورة أثناء القيادة بسرعات عالية، كما الحال على الطرق السريعة، لإجراء المحادثات براحة بالرغم من السقف المكشوف. ويشار إلى أن نظام التحكم الفاعل بالضجيج Active Noise Control يجمع بين خصائص العزل الصوتي وامتصاص الضجيج، مما يمنع الأصوات غير المرغوب بها من دخول المقصورة.

وتمتاز LC 500 كابورليه بشاشة وسائط متعددة عالية الدقة قياس 10.3 بوصة وبخاصية تقسيم الشاشة، وهي تؤمن وصولاً فورياً ومتزامناً لنظام مارك ليفنسن الصوتي Mark Levinson مع 13 مكبراً للصوت ولأنظمة التحكم بالتكييف وغيرها من الأنظمة. ويخضع كل نظام صوتي لضبط دقيق في السيارة المكشوفة بالاعتماد على نظام معادلة للصوت بناء على وضعية القيادة مع سقف مكشوف أو مغلق. وتم تزويد السيارة بنظامي Android Auto™ وApple CarPlay®، ما يسمح لمستخدمي أجهزة أندرويد وآبل باستعراض واجهة هذه الأجهزة على شاشة الوسائط المتعددة.

كما يوجد شاشة عرض على لوحة العدادات التي تبيّن وضعية السقف بالتفصيل خلال مراحل الكشف والإغلاق، كما تظهر رسائل تحذيرية تؤكد حالة السقف القابل للطي، علماً أن نظام التحكم الآلي بالنوافذ متصل بحركة السقف، مما يسمح بكشف السيارة بأكملها بضغطة زر واحدة. وبغض النظر عن درجة حرارة الطقس، فإن سيارة LC 500 كابورليه القابلة للكشف مصممة بنظام للتدفئة والتكييف يعدل درجة الحرارة سواء كان السقف مكشوفاً أم مغلقاً.

وبناء على لون الطلاء الخارجي المختار، تتوفر LC 500 كابورليه بثلاثة ألوان للمقصورة الداخلية: الأسود (Black) والأحمر الملتهب (Flare Red) والرصاصي (Ocher)؛ بينما يأتي السقف المرن والقابل للطيّ بلونين: الأسود (Black) والرملي (Sand).

تكنولوجيا للسلامة وفق أعلى المعايير

تأتي جميع سيارات LC 500 من بينها LC كابورليه الجديدة مزوّدة بنظام لكزس للسلامة +Lexus Safety System، الذي يشمل خاصية التنبيه عند الخروج من المسار Lane Departure Alert، وخاصية المساعدة على الحفاظ على المسار Lane Keep Assist. كذلك تشمل كافة سيارات الطراز الجديد نظام ما قبل الاصطدام Pre-Collision System بخاصية تمييز المشاة Pedestrian Detection، ومزايا أخرى منها التنبيه من التصادم الأمامي Frontal Collision Warning، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ Automatic Emergency Braking. كما تشمل هذه السيارة مثبت سرعة ديناميكي مدعوم بالرادار على جميع السرعات All-Speed Dynamic Radar Cruise Control، إضافةً إلى نظام الضوء العالي الذكي Intelligent High Beam الذي يشغل الضوء العالي تلقائياً حين يخلو الطريق من السيارات ويطفئه مؤقتاً عند كشف وجود سيارات أخرى من خلال الأنوار الأمامية أو الخلفية لها. وتتضمن LC500 كابورليه ميزة رصد النقطة العمياء Blind Spot Monitor ومرايا جانبية مزودة بمؤشر النقطة العمياء BSM Indicator.

كما تتميّز سيارة LC كابورليه بخصائص سلامة إضافية منها نظام القضبان المقاومة للانقلاب النشط والمصمم للتشغيل في حال انقلاب السيارة. لكن حين لا تكون هذه القضبان في حالة التشغيل فإنها تكون مخفية حفاظاً على جمالية السيارة المكشوفة.