"أوتوموبيلي لامبورغيني" تكشف عن "هوراكان STO" الجديدة في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قامت "لامبورغيني الشرق الأوسط" (Lamborghini Middle East) اليوم بإزاحة الستار عن "هوراكان STO (Huracán STO)" الجديدة خلال مناسبة خاصّة أقيمت في صالة عرض العلامة التجارية بدبي، مما شكّل الظهور الأول على الصعيد الإقليمي للسيارة الرياضية الفائقة من الشركة الإيطالية العريقة.

تُعدّ "لامبورغيني هوراكان STO – سوبر تروفيو أومولوغاتا" (Lamborghini Huracán STO - Super Trofeo Omologata) سيارة رياضية فائقة مصادَق عليها للسير على الطرقات العادية ومستوحاة من التراث العريق لسلسلة سباقات سيارة ’هوراكان سوبر تروفيو EVO‘ (Huracán Super Trofeo EVO) التي تم صنعها بشكل مفرد بواسطة قسم ’لامبورغيني سكوادرا كورسي‘ (Lamborghini Squadra Corse) المتخصِّص بالسباقات لدى ’لامبورغيني‘، بالإضافة إلى شقيقتها المتميّزة ’هوراكان GT3 EVO‘ (Huracán GT3 EVO) الفائزة ثلاث مرّات بسباق ’24-ساعة من دايتونا‘ الشهير ومرّتين بسباق ’12-ساعة من سيبرينغ‘ البارز.

تضم ’هوراكان STO‘ محرّك V10 بسفط طبيعي يولّد قوّة تبلغ 640 حصاناً (470 كيلوواط) وعزماً قدره 565 نيوتن-متر عند 6,500 دورة بالدقيقة، وهي تأتي مع ميّزة الدفع بالعجلات الخلفية مما يمكّنها من تحقيق تسارع مذهل من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 3 ثواني فقط، ومن صفر إلى 200 كيلومتر بالساعة في غضون 9 ثواني، إلى جانب الوصول لسرعة قصوى تبلغ 310 كيلومتر بالساعة، لتوازي بذلك سيارات السباق من ناحية توليد المشاعر والأحاسيس المشوِّقة. كما تتمتّع السيارة بفعالية إيروديناميكية فائقة مع استخدام مكثَّف للمواد خفيفة الوزن، وهي تتألّق بميّزة التوجيه غير المقيَّد وأداء كبح من الفئة الأولى، مما يضمن توفير ’هوراكان STO‘ خلال القيادة على كل الطرقات لذات المشاعر التي تولّدها التجربة المتميّزة على الحلبات.

وفي تقديمه لسيارة ’هوراكان STO‘، قال باولو سارتوري، المدير الإقليمي لشركة ’لامبورغيني‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "عبر تصميم جديد أخّاذ ونظام توليد حركة رياضي جداً، تشكّل ’هوراكان STO‘ نتيجة أكيدة للتعاون الوثيق بين أقسام الأبحاث والتطوير و’سكوادرا كورسي‘ (Squadra Corse) و ’سنترو ستيلي‘ (Centro Stile) لدى ’لامبورغيني‘، مع تألّق كل خط وكل ميّزة بشكل رائع من الناحية الجمالية، بينما تم الحرص على تعزيزها لضمان توفير أداء القيادة الأفضل. ويمنح محرّكها V10 ذو السفط الطبيعي كل المشاعر التي تولّدها سيارات السباق، بينما توفر تجربة مريحة على الطرقات العادية لصالح السائق والراكب المرافق على حد سواء. ولديّ كل الثقة بأن ’هوراكان STO‘ سوف تكون مصدر سعادة وتشويق لعملائنا هنا في المنطقة."

يمكن لعملاء ’هوراكان STO‘ العمل بشكل كامل على تخصيص الجهتين الخارجية والداخلية لسياراتهم ’هوراكان STO‘ المستوحاة من عالم السباقات والمطوَّرة للطرقات العادية، وذلك عبر برنامج Ad Personam الغني بفرص التخصيص المميّزة، حيث تتوافر خيارات غير محدودة للجمع بين أنواع وألوان الطلاء والتجهيزات، بالإضافة إلى الكسوات ذات النمط المستمَدّ من عالم السباقات. ويُعتبَر مفهوم تخصيص الألوان عنصراً متوارَثاً في تصاميم ’هوراكان STO‘، تماماً كما هي حالة مجموعة سيارات ’هوراكان سوبر تروفيو‘ (Huracán Super Trofeo) للسباقات المتألِّقة بإلوانها وتصاميمها الفريدة عند خط الانطلاق. ومن شأن طرح نمط ألوان Blu Laufey الأزرق و Arancio Californiaالبرتقالي أن يعبّرا عن الروح الشبابية والرياضية المتمحورة حول السباقات لسيارة ’هوراكان STO‘.