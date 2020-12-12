«تويوتا فورتشنر 2021» تجمع بين قوة الأداء وتكنولوجيا الاتصال المتطورة

المصدر: إعداد: جوني جبور

سجلت أسواق الدولة، أخيراً، طرح طراز عام 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «تويوتا فورتشنر»، في طراز جمع خصائص التصميم الأنيق للهيكل الخارجي والمقصورة التي تسع سبعة ركاب بالغين، وقوة الأداء المتفوق على الطرق الوعرة، بجانب حصوله على تكنولوجيا اتصال متطورة، تسمح لأجهزة الهاتف الذكية في الولوج إلى نظام السيارة.

وحرصت «تويوتا»، في طرازها الجديد، على تقديم جملة من التحسينات الهادفة إلى تعزيز حضور «فورتشنر» كمركبة أنيقة تتصف بالمتانة وقوة التحمل، مع تمتعها في الوقت ذاته بإمكانات استثنائية لنظام الدفع الرباعي على الطرق الوعرة.

ويتوافر طراز عام 2021 بخيارين من المحركات، بجانب حصوله على أنظمة تعليق محسنة، تمنح السيارة مزيداً من القدرات في التعامل مع الطرق والتضاريس. وتبرز جملة التحسينات الخارجية، بشكل ملحوظ، مع شبك أمامي كبير، وشرائط باللون الفضي للمصد، ما أضفى طابعاً أكثر قوة يعكس الصلابة والموثوقية التي تتمتع بها السيارة. كما تم تعزيز إطلالة السيارة بلمسات أنيقة للمصابيح الأمامية ذات الإضاءة الموجهة الخفيفة والمصممة حديثاً، بجانب المصابيح النهارية العاملة بتقنية «LED»، فيما حصلت الخطوط الخلفية بدورها على مفهوم المصابيح المزدوجة العاملة بالتقنية ذاتها، والتي تجعل المركبة أكثر وضوحاً على الطريق ليلاً.

وقدمت «تويوتا» لسيارتها حزمة من المزايا الذكية التي تم تصميمها لتحسين مستويات الراحة والأمان، يبرز منها نظام معلومات ترفيهي، يتصل إلى شاشة وسطية تعمل باللمس من قياس ثماني بوصات، ومتوافقة مع نظامي «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، وكذلك مع تطبيق «T-Connect» من «تويوتا» التي توفر مجتمعة منصة واسعة من الخدمات المتصلة، خصوصاً أن التطبيق «T-Connect» يوفر للسائق وعبر هاتفه الذكي، كل المعلومات المطلوبة عن السيارة، مثل المسافات المقطوعة، والتنبيهات الإضافية، كاستهلاك الوقود ومدى السرعة، وجدولة مواعيد الصيانة الدورية.

عوامل السلامة

يأتي طراز عام 2021 من «فورتشنر»، مع مجموعة شاملة من المزايا المصممة لحماية الركاب، بما في ذلك وسائد هواء «SRS» للمقاعد الأمامية، إلى جانب وسادة هواء لركبة السائق، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الأخرى، مثل نظام التحكم في ثبات السيارة، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.