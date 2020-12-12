«نيسان» تُدخل تحسينات على طراز 2021 من سيارتها «كيكس»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «نيسان» عن طراز عام 2021 من سيارتها الكروس أوفر «كيكس»، وحصل على جملة من التحسينات طالت الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال فبراير المقبل.

وجاء طراز 2021، أكثر جاذبية من سابقه، مع واجهة أمامية جديدة بالكامل، تبرز مع شبكة مزدوجة على شكل حرف «V» محاطة بتصميم محدث للمصابيح الأمامية العاملة بتقنية «LED» المضيئة. كما قدمت «نيسان» تعديلات للخطوط الخلفية، مع مصد أكبر حجماً، وتصميم جديد للمصابيح العاملة أيضاً بتقنية «LED» الأكثر سطوعاً.

وواصلت جملة التحسينات التي قدمتها «نيسان» لتطال المقصورة الداخلية، مع تصميم جديد للمقاعد، بالإضافة إلى تطعيمات معدلة لكل من الأبواب والكونسول الوسطي. كما حصل لوح القيادة على شاشة عرض معلومات خاصة بالسائق من قياس سبع بوصات، وأخرى وسطية من قياس ثماني بوصات خاصة لنظامي الترفيه والملاحة المتوافق مع نظامي «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، اللذين يتيحان إمكانية ولوج نطاق واسع من أجهزة الهواتف الذكية إلى نظام السيارة. وتستند «كيكس» الجديدة في استخلاص قوتها البالغة 124 حصاناً، و155 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، على خدمات محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، على أن يتولى ناقل حركة متغير باستمرار «Xtronic» نقل القوة المحركة إلى المحور الأمامي للعجلات.