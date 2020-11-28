«نيسان إكس تيرا» 2021 تصل أسواق الشرق الأوسط

المصدر: إعداد: جوني جبور

عزّزت «نيسان الشرق الأوسط» حضورها في أسواق المنطقة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بالكشف، أخيراً، عن طراز عام 2021، من سيارة الدفع الرباعي «إكس تيرا»، في طراز جاء بتصميم جريء ومقصورة رحبة وتقنيات متقدمة.

وترتكز «إكس تيرا» 2021، على خبرات مهندسي «نيسان» الممتدة لـ70 عاماً في مجال صناعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في طراز يعكس التطور الذي شهده قطاع سيارات الدفع الرباعي الملائمة للمغامرات، وإقبال المستهلكين المتنامي على امتلاك مركبات توفر مزيجاً من قوة الأداء المقرونة بالتصميم الجريء، ورحابة المقصورة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة، بجانب ما تقدمه السيارة من تجربة قيادة استثنائية، ومنح السائق الثقة المطلوبة في خوض المغامرات على المسالك والتضاريس المحتملة.

واستمدت «إكس تيرا» العديد من لمساتها الخارجية، من الطراز الأكبر حجماً «نيسان باترول»، وتبرز مع شبكة أمامية ببصمة «V-Motion» المزدانة بإطار سميك وبأعمدة مائلة من الكروم الفاخر، يدعمها تصميم جديد كلياً للمصابيح الأمامية العاملة بتقنية «LED»، وغطاء محرك طويل، وبنية هيكل عريضة، تسلط الضوء على القدرات التي تتمتع بها سيارة المغامرات.

وواصلت اللمسات التصميمية المستمدة من «باترول» حضورها في الواجهة الخلفية، مع مصابيح «LED» ذات البنية الواسعة، والخطوط العريضة والضخمة في كل من بنية الباب المخصص لصندوق الأمتعة، والمصد الخلفي والواقي السفلي، بجانب الحصول على لمسات فاخرة من تطعيمات الكروم.

وقدمت «نيسان» لمقصورة سيارتها الجديدة، حزمة واسعة من العناصر عالية الجودة والناعمة الملمس، تتمتع بتصميم أفقي يعكس مفهوم الرحابة الذي باتت تتمتع به السيارة، وتبرز مع لوح قيادة ببنية تصميمية ترتكز على الخطوط الأفقية العريضة والممتدة من الأبواب الجانبية، تتوسطها شاشة عرض تعمل باللمس من قياس تسع بوصات، وأدوات تحكّم كبيرة وسهلة الاستخدام لوظائف الصوت والتهوية.

الهيكل وأنظمة التعليق

زوّدت «إكس تيرا» الجديدة ببنية هيكل توفر مزيجاً من المرونة والصلابة معاً، وذلك من خلال حصول السيارة على نظام تعليق خلفي بخمسة روابط لولبية، يستند إلى محور صلب، ما يضمن خلوصاً أرضياً (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) يبلغ 244 ملليمتراً، في بنية متكاملة تسهم في توفير تجربة قيادة مريحة على الطرق الوعرة، من دون المساومة على مفهومي القوة والمتانة المطلوبين.