«جيب» تطرح طراز العام 2021 من «رانجلر روبيكون 392»

المصدر: إعداد: جوني جبور

طرحت شركة «جيب» الأميركية، أخيراً، طراز العام 2021 من سيارة الدفع الرباعي «رانجلر روبيكون 392»، في طراز يقدم مزيجاً من القدرات عالية الأداء التي يبحث عنها عشاق الأداء المميز على الطرق الوعرة، أو الباحثون عن مستويات أداء جديدة على الطرق المعبدة.

وتحقق «رانجلر روبيكون 392» معدلات أداء على الطرق المعبدة تضاهي تلك التي تقدمها الطرز السوبر رياضية من خلال محرك مؤلف من ثماني أسطوانات بسعة 6.4 لترات، يتيح إنتاج قوة 470 حصاناً، كفيلة بجعل السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.5 ثوان، وعبور مسافة ربع ميل (400 متر) انطلاقاً من الثبات في غضون 13 ثانية. ويؤمن ناقل حركة «تورك فلايت» الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات، تعشيقاً سلساً وسريعاً خلال ظروف القيادة العادية أو المتطلبة. كما يمكن للسائق التحكم بعملية نقل الحركة والتعشيق من خلال مقبضين جديدين من الألمنيوم مثبتين على عجلة القيادة. وتمنح مجموعة الدفع «تريل رايتد» السيارة قدراتها المتفوقة على الطرق الوعرة، وذلك من خلال محاور «دانا 44» العريضة والمتينة، ونظام تحكم بأقفال محول العزم، ورفع الخلوص الأرضي للسيارة (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) بمقدار بوصتين، بجانب تزويد السيارة بإطارات «بيدلوك» قياس 17 بوصة.