«ريزفاني» تطلق «هيركوليز» الشاحنة الرياضية سداسية العجلات

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت شركة «ريزفاني» الأميركية المتخصصة في صناعة السيارات المصفحة والقانونية للقيادة على الطرقات، اسم «هيركوليز» على طرازها الجديد، ويمثل شاحنة رياضية بنظام دفع سداسي العجلات، ومحرك قادر على إنتاج 1300 حصان، وهو يمنحها سمة الأقوى عالمياً ضمن هذه الفئة من السيارات. وأوضحت «ريزفاني»، أن «إطلاق (هيركوليز) على الشاحنة الجديدة، يأتي كونها أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم، وذلك من خلال الاستعانة بمحرك (فيات كرايسلر) المكون من ثماني أسطوانات بسعة سبعة لترات، والمعزز بسوبر تشارجر، القادر على توليد قوة 1300 حصان، و1341 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى». وأضافت: «تتفرد (هيركوليز) في التفاصيل والخيارات المتاحة أمام العملاء، سواء في النسخ العادية القادرة على التعامل مع أعتى التضاريس، أو مع خيار النسخة المصفحة منها المخصصة لكبار الشخصيات، التي تأتي مع زجاج مقاوم للرصاص، وهيكل مدرع من (الكيفلار)، وعجلات تسمح بالسير لمسافات طويلة حتى عند تعرضها للثقب». وتستند السيارة في قاعدتها على هيكل طراز «جيب غلاديتير»، مع إدخال تعديلات كبيرة تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع مختلف أنواع الطرق والمسالك من خلال أنظمة التعليق الخاصة وتزويدها بعجلات كبيرة الحجم من قياس 37 بوصة، بالإضافة إلى توفير نظام دفع يمتاز بتفرده ضمن هذه الفئة من المركبات، ويتيح للسائق إمكانية تفعيله لنظام الدفع الثنائي، أو الرباعي، وصولاً للاستعانة بكامل العجلات الست عند الحاجة.

وفي الداخل، قدمت «ريزفاني» لسيارتها كسوة من جلد «النابا» الفاخر، ولوح قيادة مزوداً بشاشة وسطية تعمل باللمس من نوع «ألباين» وبقياس تسع بوصات، تتضمن نظاماً معلوماتياً يتيح لركاب المقصورة البقاء على تواصل دائم مع العالم الخارجي من خلال القدرة على ولوج أجهزة الهواتف الذكية إلى النظام عبر نظامي «أندريد أوتو» و«آبل كار بلاي».

نواقل الحركة وأنظمة التعليق

وفرت «ريزفاني» لشاحنتها خيارين من نواقل الحركة، هما: ناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات، وخيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي سباعي النسب. كما حصلت على أنظمة تعليق ونوابض مخصصة لامتصاص الصدمات من نوع «فوكس»، والتي تتمتع بكفاءة عالية في منح ركاب السيارة مستويات عالية من الراحة.