«شيفروليه كورفيت ستينغراي» 2020 تصل أسواق المنطقة

المصدر: إعداد: جوني جبور

شهدت أسواق المنطقة، وصول طراز عام 2020 من سيارة «شيفروليه كورفيت ستينغراي»، الذي حافظ على عراقة أسطورة «كورفيت»، مع أيقونة سوبر رياضية، وتم بدء العمل عليها من نقطة الصفر، وخلصت إلى إعادة تعريف مفاهيم الأداء والتقنيات والحرفية اليدوية المقرونة بالفخامة، بجانب حصولها للمرة الأولى على محرك وسطي.

وأكدت رئيس العلامة التجارية في «شيفروليه الشرق الأوسط»، فرح أمهز، أن «تصميم المحرك الوسطي، لا يتمحور حول إطلاق العنان لمستويات معززة من الأداء فحسب، بل يقوم على عملية إعادة تصميم شاملة للسيارة بأكملها، إذ يحتل محرك (LT2 V8) القوي والجديد كلياً، موقعاً وسطياً كجزء متكامل في التصميم العام الجديد للسيارة، وهذا يمثل احتفاء بإنتاج أسرع وأقوى (كورفيت ستينغراي) تم ابتكارها على الإطلاق، ونحن متأكدون أن العملاء في المنطقة، وعشاق (كورفيت) سيضعون ثقتهم بالسيارة الجديدة لعام 2020».

وجاء التصميم الخارجي للسيارة جديداً بالكامل، وبلمسات تمزج بين الطابع الرياضي الجريء والخطوط المستقبلية، مع أبعاد تحققت بفضل حيز المحرك الوسطي، الذي منح «كورفيت» 2020 توزيعاً مثالياً للوزن، بجانب الحصول على مزيد من حلول الإيروديناميكية الهوائية، سواء على صعيد خطوط المقدمة التي باتت أكثر عرضاً من ذي قبل، أو على صعيد فتحات الهواء الواسعة على جانبي السيارة، التي تحمل طابعاً وظيفياً مزدوجاً بين تبريد المحرك وتحقيق مزيد من عوامل الإيروديناميكية الهوائية.

بدورها، حصلت الخطوط الخلفية، على حيز زجاجي واسع، يظهر المحرك الوسطي الجديد، ويميل بزاوية سلسة تساعد على عملية الانسيابية الهوائية، وتتناغم مع حلول الإيروديناميكية التي يوفرها تصميم مبيت العجلات العريض، والجناح المدمج والمصد الخلفي العريض ذي الفتحات الجانبية الواسعة، ما يضمن للسيارة الحصول على مزيد من القوى الهوائية الدافعة من أعلى إلى أسفل، وتحقيق مزيد من ديناميكيات القيادة المقرونة بالثبات، سواء على الخطوط المستقيمة السريعة أو عند دخول المنعطفات.

خيارات حصرية

تأتي «كورفيت ستينغراي»، بأربعة خيارات للألوان الخارجية، هي الأحمر المعدني، والفضي المعدني، ومزدوجة الخطوط، وذو اللمسة الكربونية، بالإضافة إلى ثلاث فئات من التجهيزات المختلفة، بدايةً مع فئة «1LT»، متبوعةً بالفئتين «2LT» و«3LT».