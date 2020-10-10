«جاغوار» تُطلق طراز عام 2021 من سيارتها «XF»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت شركة «جاغوار» طراز عام 2021 من سيارتها السيدان «XF»، وحصل على جملة موسعة من التحسينات طالت الهيكل الخارجي ونطاق المقصورة.

وشملت التحسينات الخارجية لـ«XF»، تصميماً جديداً لكل من المصدين الأمامي والخلفي، إضافة إلى شبك أمامي عريض، ومصابيح أمامية رباعية نحيلة، تعمل بتقنية «LED» المضاءة، وأضواء تشغيل نهارية بشكل حرف «J» المزدوج، وستار حماية خلفي مرتفع بلون السيارة، وتوافر أضواء خلفية مظللة كميزة اختيارية.

وحظيت المقصورة على مكونات عصرية، تبرز مع شاشة لمسية زجاجية منحنية عالية الدقة بقياس 11.4 بوصة، تتضمن نظام التحكم «بيفي برو» للمعلومات والترفيه. فيما اكتسب القرص الخاص بنمط القيادة في الكونسول الوسطي جزءاً علوياً بدرزات مستوحاة من «كرة الكريكيت». وتضمنت أغطية الأبواب مقابض تتحرك بزاوية 360 درجة، وجاءت المقاعد مع وسادات جلوس أكثر عرضاً ومدعمة بآلية تدليك جديدة، مع تغطية أوسع لنطاق التدفئة والتبريد. كما استخدمت «جاغوار» تكنولوجيا شركة «نانو» لتنقية الهواء.

وتتوافر السيارة بخيارين من محركات الأسطوانات الأربع بسعة اللترين، ينتج الأول قوة 246 حصاناً، فيما جاء الثاني معززاً بشاحن تيربو، يضمن إنتاج قوة 300 حصان.