دونغ فينغ» الصينية تقدم «Voyah I-Land» الكهربائية

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت مجموعة «دونغ فينغ» الصينية، الستار عن أول الطرز الاختبارية لعلامة «Voyah» صانعة السيارات الكهربائية، وذلك مع طراز جديد يحمل اسم «Voyah I-Land»، وينتمي إلى فئة السيارات السوبر رياضية الفارهة.

وأوضحت المجموعة الصينية، أن سيارتها «Voyah I-Land» الجديدة، تم تصميمها من قبل شركة «Italdesign» الإيطالية، مع لمسات خارجية مستوحاة من فئة سيارات الـ«غران توريزمو»، وتمتاز بأبواب مجنحة كبيرة، ومقصورة بأربعة مقاعد منفصلة، ما يسمح لركاب الصفين الأمامي والخلفي الدخول والخروج من السيارة بصورة سلسة وسهلة.

وواصلت اللمسات الإيطالية، فرض نفسها على أجزاء الهيكل، مع بروز قصير في خطوط المقدمة، وعجلات كبيرة مصنعة من معدن خفيف الوزن وعالي الصلابة. فيما جاءت الخطوط الخلفية بطابع الـ «غران توريزمو» الكلاسيكي، الذي يجمع بين العناصر الجمالية ووظائف الديناميكية الهوائية.

وحظيت المقصورة الداخلية للسيارة، بلوحة عدادات تستند الى سلسلة من الشاشات العائمة، تتولى عرض الأنظمة المساعدة على القيادة، بجانب أنظمة المعلومات والترفيه. كما تضمن لوح القيادة عناصر تعزز الشعور بالفخامة، مثل زر بدء التشغيل، وزر تغيير السرعات، ووحدة التحكم في مكيف الهواء. ووفرت الشركة الصينية، خيار إزالة مقعد المرافق الأمامي، بما يضمن توفير مساحة إضافية في الطرف الأيمن الخلفي، يمكن استخدامها للاسترخاء أو العمل على حد سواء، من خلال استبدال المقعد المجاور للسائق بتجهيز على شكل طاولة أو مسند للقدم.