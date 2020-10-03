«One Million» من «فولكس واغن طوارق» تصل أسواق المنطقة

المصدر: إعداد: جوني جبور

سجلت أسواق المنطقة، أخيراً، طرح نسخة «One Million» المحدودة الإصدار من طراز «فولكس واغن طوارق»، التي جاءت مع مجموعة من التجهيزات الحصرية.

ويعود اسم «طوارق» إلى نهاية عام 2002، حين دشنت «فولكس واغن» أولى مركباتها على صعيد فئة الرياضية المتعددة الاستخدامات، لتواصل الشركة إنتاج سيارتها، بطرحها أخيراً نسخة «One Million» المحدودة الإصدار، وذلك احتفاءً بإنتاج مليون سيارة منها على مستوى العالم.

كما يتزامن طرح النسخة المحدودة «One Million»، مع تدشين «فولكس واغن» للجيل الثالث من «طوارق»، التي حصلت على تغيير شامل في التصميم الخارجي، ترافق مع زيادة الطول الإجمالي وعرض السيارة، ما انعكس بدوره في منح المقصورة مزيداً من الرحابة.

وتتضمن خصائص النسخة الحصرية «One Million» لون طلاء خارجي جديد كلياً، وتصميماً للعجلات المعدنية من نوع «سوزوكا» من قياس 21 بوصة، ذات لون «فضي أدمانتيوم»، بجانب حصول السيارة على شعارات «One Million»، سواء تلك التي تزين العتبات عالية الجودة، أو الموجودة على الدعامات «B» التي تمثل الحيز الفاصل بين نوافذ الأبواب الجانبية.

وامتدت اللمسات الحصرية والأنيقة لتشمل نطاق المقصورة، حيث قدمت «فولكس واغن» مقاعد مكسوة بجلد «بوجليا»، مع منح الأجزاء العلوية من المقاعد الأمامية والأجزاء الداخلية من الأبواب ولوحة العدادات الأمامية درزات تزيينية عالية الجودة وذات نمط حياكة ألماسي، وباللون «البني الكهرماني».

كما حصلت المقصورة على مجموعة متنوعة من عناصر التزيين المصنوعة من الألمنيوم الفضي، ونظام القيادة «Innovision Cockpit» الرقمي، الذي تستخدم شاشته للتحكم في نظام تكييف الهواء، ووظائف أخرى.

لمسات حصرية

جاءت أقواس العجلات ومشتت الهواء الخلفي مطلية باللون الأسود اللامع، إضافة إلى مصابيح خلفية ذات لون داكن، حيث يعتمد التصميم الخارجي لهذا الطراز المحدود على تجهيزات «R-Line Black Style» من «فولكس واجن»، التي تتضمن أيضاً مرايا خارجية باللون الفضي العاكس.