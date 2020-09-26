«أوشان» الصينية تطلق «X5» الكروس أوفر الرياضية

المصدر: إعداد : جوني جبور

أطلقت شركة «أوشان» التابعة لمجموعة «شانجان» الصينية لصناعة السيارات، طرازها الجديد كلياً «X5»، المنتمي لفئة مركبات الكروس أوفر الرياضية المدمجة، ويحمل بين طياته مزيجاً من روح التصميم الإيطالية والبريطانية والألمانية.

وجاء التصميم الخارجي لـ«X5» مواكباً للهوية الرياضية التي تنتمي إليها السيارة، وتشابه في العديد من قسماتها تلك الموجودة في طرازي «مازيراتي ليفانتي» الإيطالي، و«جاكوار F-Pace» البريطاني، خصوصاً على صعيدي خطوط المقدمة والخلفية.

وواصلت الروح التصميمية الأوروبية فرض حضورها على قطاع المقصورة الداخلية، إذ حظي الفناء الداخلي بخطوط مشتقة من طرز «بي إم دبليو» الألمانية، الذي يرتكز على شاشتين كبيرتين في لوح القيادة: الأولى خاصة بلوحة العدادات، والثانية مخصصة لوحدة التحكم المركزي بوظائف السيارة، بما فيها النظامان الصوتي والملاحي.

كما حظيت المقصورة بعجلة رياضية ثلاثية الأضلاع، تتضمن على جانبيها أزرار التحكم التي يحتاجها السائق للوصول إلى أنظمة السيارة، فيما جاء الكونسول الوسطي ومسند ناقل الحركة بتصميم يواكب الصبغة الرياضية التي تتمتع بها السيارة.

وتستند «X5» في استخلاص قوتها على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، معزز بالتيربو، ينتج استطاعة ميكانيكية تبلغ 180 حصاناً، و300 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، يتم نقلها إلى محور العجلات الأمامي من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض مكونة من سبع سرعات.