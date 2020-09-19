«فيراري» تطـلـق «بـورتـوفينو إم» سوبر رياضية بقوة 620 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة فيراري الإيطالية» النقاب أخيراً عن طرازها «بورتوفينو إم»، الذي يجسد التصوير الأحدث في سيارات الشركة ضمن فئة «جي تي سبايدر» التي تتسع مقصورتها الداخلية لأكثر من راكبين، وتحمل في طياتها هندسة متقدمة تعكس المظهر الأصلي لسيارات الـ«كوبيه» عند إغلاق السقف، كما تتيح لركابها الحصول على متعة القيادة في الهواء الطلق عند طي سقفها المعدني.

نقلة نوعية

وتجسد «بورتوفينو إم»، نقطة انطلاق جديدة لـ«فيراري» نحو الابتكار، عبر تقديم سيارة جديدة تعكس قيم الإرث الرفيع للعلامة الإيطالية، والسعي المستمر لبلوغ الكمال في عالم صناعة الطرز السوبر رياضية، إذ يشير الحرف «إم» إلى مصطلح «Modoficata» باللغة الإيطالية، والذي تستخدمه «فيراري» للإشارة إلى السيارات التي خضعت لعملية تطوير أفضت إلى أحداث نقلة نوعية في أدائها. ويرتكز التطوير الجديد في «بورتوفينو» بمستويات عالية من الابتكار التقني، يتجلى بوضوح في إعادة تصميم المحرك، وعلبة التروس المكونة من ثماني سرعات، فضلاً عن حصول السيارة على نظام «مانيتينو» المزود بخمسة أوضاع قيادة، مع نمط مخصص للسباقات يُعد الأول من نوعه على الإطلاق في فئة سيارات «جي تي سبايدر»، ما يمنح المركبة توفير مزيج من الأداء الأصلي لسيارات «جي تي» المقرونة بمتعة ومرونة استثنائية في تجارب القيادة اليومية.

اتقان هندسي

وتستند «بورتوفينو» إلى أرقى مستويات الاتقان الهندسي من علامة «فيراري»، إذ تتفوق على سابقاتها عبر طابعها الرياضي المبهر، فضلاً عن توفير مستويات أفضل من التحكم المقرون بالحفاظ على تجربة ركوب مريحة، بفضل مجموعة من المزايا الاختيارية الجديدة، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والمقاعد المزوّدة بوظيفتي «التدفئة» و«التبريد».

مقصورة داخلية

وواصلت الهندسة المتطورة بسط حضورها في السيارة، من خلال مقصورة داخلية ذات طابع عصري مميز لسيارات «جي تي» تمنح ركابها شعوراً حقيقياً بطابعها المدمج، الذي يمزج بين روح سيارة السباقات الأصيلة، ومكونات عناصر الرفاهية والراحة، مع خطوط متعددة المستويات للوحة القيادة أسهمت في تقليص أحجام العناصر، وأتاح تقسيم لوحة القيادة إلى مستويات مختلفة التصميم، مع إمكانية تنظيم العناصر التقنية والأجهزة داخل السيارة.

ديناميكيات قيادة متطورة

تم تزويد السيارة بنظام تحكم في ديناميكيات القيادة، يُعرف باسم: «نظام التحكم في الانزلاق الجانبي SSC»، يتضمن خوارزمية تزود جميع أنظمة التحكم في السيارة بتقديرات في الوقت الفعلي لزاوية الانزلاق الجانبي. ويتولى هذا النظام تنسيق جميع العناصر التي تدخل في ديناميكية السيارة، ما يضمن تحقيق تكامل بين جميع أنظمة التحكم باستخدام البيانات المستخلصة.