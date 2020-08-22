«إنكاس» تقدم نسخة ليموزين مصفحة من «مرسيدس AMG G63»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «إنكاس» عن نسخة ليموزين معدلة من طراز «مرسيدس AMG G63»، مخصصة لكبار الشخصيات، تتمتع بأحدث التجهيزات الفاخرة إلى جانب الأمن والحماية.

وأوضحت شركة التعديلات الكندية، أن سيارتها المعدلة تتمتع بهيكل معاد تصميمه بالكامل، يضمن مستويات الراحة والرفاهية التي توفرها سيارات الليموزين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مستويات الأداء ذاتها عند القيادة على الطرق الوعرة من خلال تزويد السيارة بنظام تعليق محسّن.

كما قدمت «إنكاس» لنسختها المعدلة درعاً واقية من الرصاص، وأرضية قادرة على تحمل قوة انفجار قنبلتين يدويتين معاً، بالإضافة إلى تزويد السيارة بنظام ترشيح كيميائي يضمن بقاء المقصورة خالية من الملوثات والبكتيريا، بجانب نظام خاص للعجلات يتولى ضخ الهواء ويتيح للمركبة السير بأقصى سرعة حتى مع الإطارات المثقوبة.

واتبعت الشركة النهج ذاته على صعيد تصميم المساحة الداخلية الفسيحة، إذ يمكن لركاب المقاعد الخلفية الحصول على مزيد من الخصوصية، عبر الاعتماد على قسم فاصل، يتضمن شاشة تلفزيون كبيرة. وتتمتع المقاعد الخلفية ذات الكسوة الجلدية الفاخرة بتصميم مماثل لمقاعد الطائرات المخصصة لركاب درجة رجال الأعمال، مع قابلية الاستلقاء بالكامل، وميزتي التدليك والتدفئة. ويسمح مركز تحكم مدمج في الحيز الفاصل بين المقاعد الخلفية بإمكانية الوصول السهل والتحكم في جميع وسائط الراحة والأمان في السيارة.