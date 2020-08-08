«كوبرا» تُطلق سيارتها «Formentor» بقوة 310 أحصنة

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت شركة «كوبرا» الإسبانية، سيارتها الجديدة «Formentor»، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض، وتعد أقوى الطرز التي تصنعها الشركة، وتستند الى سواعد محرك مكون من أربع أسطوانات، بسعة اللترين، والمعزز بالتوربو، ينتج قوة 310 أحصنة، و400 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، تتوزع على العجلات الأربعة.

وأوضحت الشركة، التابعة لشركة «سيات» الإسبانية، أن سيارتها الجديدة، تجمع بين قوة أداء الطرز الرياضية، و«العملانية» التي تتمتع بها فئة السيارات المتعددة الأغراض، إذ تظهر «Formentor» بطول إجمالي يبلغ 4.45 أمتار، وبعرض 1.94 متر، وارتفاع يصل إلى 1.5 متر، بجانب امتلاكها صندوق أمتعة يتسع إلى 450 لتراً.

وتهيمن الخطوط الديناميكية على التصميمين الخارجي والداخلي للسيارة، إذ تبرز المكونات الخارجية، مزيجاً من المكونات الديناميكية عالية الأداء، التي تتمتع بها خطوط المقدمة، مع انسيابية طرز الكوبيه، والتي تظهر جلية عبر خط السقف المنحدر بسلاسة باتجاه الخلف، يدعمها عتبات جانبية بارزة ذات تباين لوني مع الهيكل، وتسهم في تعزيز عوامل ثبات المركبة.

وواصلت «كوبرا» النهج التصميمي ذاته على صعيد الخطوط الداخلية، والتي تزدان الأسطح فيها بمزيج من اللون النحاسي وسبائك الألمنيوم، بالإضافة إلى قمرة رقمية، ومقود متعدد الوظائف، ومقاعد بكسوة جلدية، وذات طابع رياضي، خصوصاً في مقعدي السائق والراكب المرافق. ووفقاً لـ«كوبرا»، من المتوقع طرح السيارة الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري، غير أنها لم تفصح عن قائمة الأسعار.