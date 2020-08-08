«مرسيدس AMG GT Black Series» بسعر يبدأ من 1.62 مليون درهم

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشف موقع «توب غير» البريطاني، عن اللائحة السعرية لطراز عام 2021، من سيارة «مرسيدس» السوبر رياضية «AMG GT Black Series»، التي تبدأ من 335 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 1.62 مليون درهم.

وتعد «مرسيدس AMG Black Series»، رمزاً للتفرد في تاريخ الشركة الألمانية، حيث تتمتع بالأداء الرياضي الفائق، والتصميم الجذاب، وأحدث التقنيات التي استخدمت في عالم السباقات، خصوصاً عقب نجاح الشركة في تحويل هذه السيارة، من مركبة حصرية مخصصة لحلبات السباقات، إلى سيارة يمكن قيادتها على الطرق العامة.

ويستند طراز 2021 الى محرك مطور بسعة أربعة لترات، مدعم بشاحن توربيني مزدوج، يوفر مستويات من القوة وعزم الدوران، جعلت منه المحرك الأقوى بتاريخ طرز «AMG GT».

كما حصل هذا الطراز على أحدث الابتكارات المستمدة من عالم الحلبات، تبرز بوضوح في التصميم الخارجي، الذي جاء في المقدمة مع شبك أمامي مستوحى من سيارة السباق «جي تي 3»، ويتمتع بقضبان علوية مطلية بالكروم الداكن. بالإضافة إلى واقٍ أمامي جديد أكبر حجماً ومشتت هواء إضافي مصنع من ألياف الكربون، وقابل للتعديل ضمن وضعين بصورة يدوية، وذلك من أجل الاستخدام على حلبات السباق، بجانب غطاء محرك جديد مزود بفتحتي هواء وأسطح بارزة، مصنعة جميعها من ألياف الكربون.

وتواصل المكونات المصنعة من ألياف الكربون حضورها القوي في السيارة، سواء على صعيد السقف الذي جاء بخط وسط منخفض وبوزن خفيف نسبياً، بجانب العتبات الجانبية الكبيرة، وغطاء صندوق الأمتعة الخلفي المطلي باللون الأسود والزجاج الخلفي. وينطبق الأمر ذاته على مكونات الإيروديناميكية الهوائية، التي تبرز بوضوح مع جناح خلفي كبير الحجم، ومشتت هواء مزدوج، وفتحتين مستديرتين لشبكة العادم.

بدورها، حصلت المقصورة على تصميم حصري، مع كسوة من جلد «النابا» الفاخر، وحياكة برتقالية متباينة، ومقاعد «AMG» كتجهيز قياسي، ولوحة عدادات مكسوة بألياف «دياناميك» الدقيقة.

الديناميكية الهوائية

قدمت «مرسيدس» في سيارتها الجديدة، مجموعة موسعة من مكونات الديناميكية الهوائية المستمدة من عالم السباقات، تسهم في تحسين عوامل الانسيابية، وتقليل مقاومة الهواء، وبالتالي تتميز السيارة بثبات أكبر، سواء على السرعات العالية، أو عند دخول المنعطفات، كما تساعد تلك المكونات في تبريد المكابح ورفع كفاءتها، ما يمنح السائق مزيداً من التحكم والثقة بالقيادة.