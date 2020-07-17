بالصور.. أول سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات من نيسان بـ165 ألف درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف عملاق صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور"، النقاب عن سيارته الكهربائية الجديدة "آريا".

ويصل مدى السيارة الكهربائية الجديدة "آريا"، وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (SUV) إلى 610 كيلومترات (379 ميلا).

وهذه السيارة هي أول منتج جديد تطلقه "نيسان" في ظل الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يبدأ سعر السيارة الجديدة من 46 ألف دولار نحو (165 ألف درهم إماراتي) وهي أحدث محاولة لإنعاش مجموعة منتجات الشركة المتقادمة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان القول، إن "آريا فيها كل جوهر تكنولوجيا نيسان"، مضيفة أن نيسان يمكنها الاستفادة من الضجة التي تثور حول أي سيارة جديدة رغم أنه لن يتم طرحها في الأسواق قبل منتصف العام المقبل.

وكانت "نيسان" قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عاما. كما دخلت الشركة دوامة من الفوضى الإدارية في أعقاب القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن في اليابان بتهمة الفساد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

وذكرت بلومبرغ أن السيارة الكهربائية الجديدة أريا ستذكر الأسواق بأن "نيسان" ما زالت ثاني أكبر منتج للسيارات في اليابان وأنها تعمل منذ سنوات للاستعداد لعصر السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.