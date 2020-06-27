«مرسيدس» تطرح طرازاً يُعدّ الأقوى والأفخم في الفئة «E»

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة «مرسيدس - بنز» الألمانية، أخيراً، عن الجيل الأحدث من مركبتها السيدان الفائقة الأداء: «AMG E63 S 4MATIC+»، الطراز الخاص بعام 2021، وحصل على جملة من التحديثات الخارجية والداخلية، فضلاً عن مزايا فائقة من مكونات الـ«إيروديناميكية» الهوائية، في طرازٍ يعد الأقوى والأفخم في الفئة «إي» E، والمقترن بمحرك قادر على توليد قوة 612 حصاناً، إضافة إلى قدرته على مخاطبة عشاق القيادة المتطلبة، من دون المساومة على أعلى مستويات الراحة لركاب مقصورته الداخلية.

وتضمنت باقة الـ«إيروديناميكية» الهوائية الجديدة، العديد من المكونات التي تم تصنيعها من ألياف الكربون، تبرز بوضوح في خطوط «المقدمة» التي حصلت على فتحات تبريد مركزي أكبر حجماً ومعاد تصميمها بالكامل، وتتكون من شبك ومشتت هواء أماميين، يعطيان انطباعاً بالحجم الكبير، ويعملان بالتوازي مع مكونات المصد والفتحات الجانبية الواسعة، في تقليل نسب الرفع الهوائي على المحور الأمامي، وبالتالي منح المركبة رشاقة ودقة توجيه أكبر، مقرونة مع ثبات أفضل، سواء على الطرق السريعة أو عند دخول المنعطفات. وحصلت الخطوط الخلفية، بدورها، على مصابيح مسطحة جديدة مكونة من جزأين، إضافة إلى جناح صغير أعلى صندوق الأمتعة، تم طلاؤه بلون الهيكل، ليعمل بالتوازي مع مصدّ خلفي في تعزيز مستويات الديناميكية الهوائية، ولتتكامل العناصر الرياضية، مع فتحتي أنبوب العادم المزدوجتين اللتين تأتيان بتصميم جديد من «التيتانيوم» المطفأ، على شكل شبه منحرف بحجم 90 ملليمتراً. وواصلت جملة التحسينات طريقها نحو المقصورة الداخلية، في تصميم جمع بين اللمسات الفاخرة والمواد عالية الجودة مع اللمسات المميزة لطرز «AMG»، إذ تأتي المقاعد بتصميم رياضي بكسوة من جلد «نابا» الفاخر، لتوفر الدعم الجانبي لجسم السائق والمرافق، إضافة إلى أعلى مستويات الراحة لبقية ركاب المقصورة خلال الرحلات الطويلة، فيما زينت مساند الرأس المدمجة بشعار «AMG». وتتضمن المزايا الأخرى، نظام المعلومات والترفيه «MBUX» القادر على فهم الأوامر الصوتية والإيماءات، والذي يعرض من خلال شاشة وسطية تعمل باللمس، تأتي متكاملة مع شاشة رقمية للوحة العدادات.

نظام الدفع «4MATIC+»

تم تجهيز الطراز بنظام الدفع الرباعي المتغير «4MATIC+» الذي يجمع بين مزايا نظم الدفع المختلفة، ويأتي وللمرة الأولى بتوزيع عزم الدوران على المحورين الأمامي والخلفي للعجلات بشكل متغير، ما يوفر قوة سحب مثالية على مختلف أنواع الطرق، من خلال استناده إلى قابض يتم التحكم به إلكترونياً.