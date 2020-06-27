«سيات» تُدخل جملة تحسينات على «كوبرا أتيكا 2021»

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدّمت شركة «سيات» الإسبانية، أخيراً، طراز عام 2021، من مركبتها ذات الأداء العالي «كوبرا أتيكا» والمنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض، في طراز حظي بالعديد من التحديثات، طالت الهيكل الخارجي، ومكونات المقصورة.

وأسهمت التحديثات الخارجية في منح «كوبرا أتيكا» مزيداً من السمات الرياضية، تبرز مع مصابيح تمت إعادة تصميمها بالكامل، وشبك ومصد أماميين ببنية أكبر حجماً، ومصابيح خلفية جديدة تعمل بتقنية «إل إي دي» المضيئة، إضافة إلى عجلات ذات طابع رياضي من قياس 19 بوصة.

وواصلت جملة التحسينات طريقها نحو المكونات الداخلية، بعد أن حصل طراز 2021 على مقصورة رقمية تبرز مع نظام معلومات وترفيه مطور يمتاز بواجهة «HMI» الجديدة، تتولى عرضه شاشة وسطية تعمل باللمس من قياس 9.2 بوصات، جاءت متكاملة مع شاشة خاصة بلوحة العدادات من قياس 10.25 بوصات.

كما قدمت «سيات» لمركبتها تصميماً جديداً لعجلة القيادة المكسوة بجلد فاخر، وحليات من النحاس والمواد عالية الجودة، بجانب كسوة جديدة للمقاعد ذات البنية الرياضية. وتستند «كوبرا أتيكا» إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين، معزز بـ«توربو» يضمن إنتاج قوة 300 حصان، و400 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، يتم نقلها إلى نظام الدفع الرباعي الدائم، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات.