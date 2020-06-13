«تويوتا» تمنح «هايلوكس 2021» مزيداً من السمات الرياضية

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدّمت «شركة تويوتا اليابانية»، مزيداً من السمات الرياضية، في طراز عام 2021 من مركبتها «هايلوكس» المنتمية إلى فئة الشاحنات التجارية الصغيرة الحجم والمتعددة المهام.

وحصلت المركبة الجديدة على ترقية في خطوطها الأمامية، مع تصميم شبك ومصد أماميين مشتقين من طراز «تويوتا فورتشيونر» المنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع خط إطار شبك سميك ضمن خيار اللون الأسود المطلي بكروم لامع، ليمنحا المركبة «إطلالة هجومية»، وحضوراً قوياً في قدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس، فيما أصبحت المصابيح الأمامية أكثر تمايزاً، من خلال مصابيح نهارية «إل إي دي» أكثر سطوعاً.

ويكتمل التصميم الخارجي مع باقة من الألوان الجديدة التي وفرتها «تويوتا» للمركبة، تتضمن تدرجات إضافية لألوان الأحمر، والأزرق، والبرونزي، فضلاً عن خيارات عدة من العجلات المصنعة من السبائك خفيفة الوزن، تبرز العجلات الأكبر حجماً من قياس 18 بوصة التي حصلت على تصميم رياضي ولون أسود داكن.

كما قدمت الشركة اليابانية باقة من المحركات المحسنة، من ضمنها خيار محرك الديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.8 لتر، والمعزز بضاغط توربيني، يضمن إنتاج قوة 201 حصان، و500 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، والذي يكتفي بـ7.8 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.