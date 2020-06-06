«جيومتري سي» تُدخل «جيلي» الصينية حقبة «كروس أوفر» الكهربائية

المصدر: إعداد : جوني جبور

دشنت «شركة جيلي الصينية»، حقبة إنتاج المركبات من فئة «كروس أوفر» الكهربائية الصديقة للبيئة، بالكشف عن طرازها «جيومتري سي» الذي يأتي ضمن خطة وضعتها الشركة تهدف إلى إنتاج 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2025، واستهلتها العام الماضي بالكشف عن طراز «جيومتري إيه» المنتمي إلى فئة مركبات «السيدان» الصديقة للبيئة. وجاءت الملامح التصميمية لـ«جيومتري سي» الجديدة مشابهة إلى حدٍ كبير لتلك الموجودة في «جيومتري إيه»، مع أبعاد أكبر تتماشى مع هويتها المنتمية إلى فئة مركبات «كروس أوفر»، بطول إجمالي يصل إلى 4432 ملليمتراً، وعرض 1808 ملليمترات، وارتفاعٍ يبلغ 1559 ملليمتراً، إضافة إلى حيز مقصورة رحب، مقارنة بالمركبات ضمن هذه الفئة، يستند إلى قاعدة عجلات تمتد على طول 2700 ملليمتر. وتعتمد «جيومتري سي» على محرك كهربائي ينتج قوة 200 حصان، و310 نيوتن/‏متر من عزم الدوران، فيما يستمد المحرك طاقته من خيارين من البطاريات، الأول يقدم مدى سير يصل إلى 400 كيلومتر قبل إعادة الشحن، فيما يكفل الخيار الثاني مدى سير يصل إلى 550 كيلومتراً.

ووفقاً للشركة الصينية، ستطرح «جيومتري سي» في الأسواق بداية يوليو 2020.