«تويوتا» تكشف عن نسخة هجينة من «Highlander»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة تويوتا اليابانية» عن النسخة الهجينة من طراز «Highlander»، المنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض. وأوضحت الشركة أن مركبتها الجديدة تأتي بطول أربعة أمتار أو يزيد قليلاً على أربعة أمتار، وتتمتع بمقصورة داخلية رحبة، تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد يمكنها استيعاب سبعة ركاب بالغين، فضلاً عن حيز أمتعة يبلغ 659 لتراً، يمكن زيادة سعته ليصل إلى 1900 لتر عند طيِّ صفي المقاعد الثاني والثالث.

وتعتمد المركبة على نظام دفعٍ هجين مكون من محرك وقود احتراقي رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، تتضافر جهوده مع محركات كهربائية، لتنتج معاً نطاق قوة يصل إلى 244 حصاناً. وأشارت «تويوتا» إلى القدرات التي تتمتع بها السيارة، مع إمكانية قطر أحمال تصل إلى طُنين، وتمتعها بالعديد من التجهيزات والوظائف يبرز منها باب خلفي لصندوق الأمتعة بآلية كهربائية، يتم التحكم بفتحه وإغلاقه من خلال الحركات الإيمائية، إضافة إلى شاشة رأسية تتيح عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام «ملتيميديا» مرتبط بشاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، تتضمن نظام الملاحة.