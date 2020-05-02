«مانسوري» تُجري تعديلات على «فيراري 812 سوبر فاست»

المصدر: إعداد : جوني جبور

وضعت شركة «مانسوري» الألمانية للتعديلات، لمساتها الخاصة على طراز «فيراري 812 سوبر فاست» الخاص بعام 2020، وذلك بالكشف عن نسخة معدلة من هذه السيارة حظيت بجملة إضافات تحت حزمة «812 سوفتكيت» المكونة من أجزاء عدة تمت صناعتها من ألياف الكربون الخفيفة الوزن والعالية الصلابة، والتي أسهمت في منح السيارة الإيطالية المنتمية إلى عائلة «السوبر رياضية فائقة الأداء» مزيداً من السمات «العدائية» المقرونة بمزيد من حلول الإيروديناميكية الهوائية. وتضمنت حزمة التعديلات «812 سوفتكيت» شفرة سفلية في مقدمة السيارة مقسمة إلى نصفين، ومصنّعة من ألياف الكربون الشفافة، وذات لمسة غير لامعة، على أن تتصل الشفرة السفلية مع منتصف المصد الأمامي الذي تم إعادة تصميمه، بعد أن تم منحه فتحات تهوية أكبر اتساعاً لتعمل بصورة متوازية مع الشبك الأمامي، والزعانف العمودية جانبي الشبك، في تعزيز عمليات التدفق السلس للهواء إلى حيز المحرك.

وبالصورة ذاتها، قدمت «مانسوري» للواجهة الخلفية، مصداً مصنوعاً من جزأين يحيطان بشبكة عوادم السيارة المزدوجة، إضافة إلى «ناشر» هواء سفلي بتصميم جديد بالكامل، يتضمن مصباحاً خاصاً بعملية الكبح يعمل بتقنية «LED»، ومستوحى من مصابيح المكابح الموجودة في سيارات «فورمولا 1». كما أتاحت «مانسوري» للمتعاملين إمكانية الحصول على طلاء خارجي غير لامع لأجزاء الهيكل كافة، إلا أنها لم تفصح عن أية تعديلات محتملة على أجزاء المقصورة، نظراً لأن «فيراري» قدمت مقصورة مثالية لسيارتها السوبر رياضية، إضافة إلى اكتفاء «مانسوري» بمعدلات الأداء الأصلية التي ينتجها محرك «812 سوبر فاست» المستندة على نطاق محرك مكون من 12 أسطوانة يعمل بالسحب الطبيعي، وقادر على إنتاج استطاعة ميكانيكية تصل إلى 800 حصان، و718 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

ناقل حركة مزدوج القابض

يتولى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، ومكون من سبع سرعات، نقل القوة الصادرة عن المحرك إلى محور العجلات الخلفية، ما يتيح لعشاق القيادة المتطلبة، الحصول على شغف قوة الانجراف الخلفي الموازي من حيث قوة الأداء مع تلك الموجودة في السيارات المخصصة لحلبات السباق.

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