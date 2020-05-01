«تسلا» تطلق تحديثاً جديداً لنظام القيادة الآلي

المصدر: واشنطن Àد.ب.أ

أطلقت شركة «تسلا»، تحديثاً جديداً لنظام القيادة الآلي في سياراتها، الذي يجلب معه المزيد من المزايا، مثل التوقف قبل الإشارات المرورية بشكل أوتوماتيكي.

وأوضحت الشركة الأميركية أن التحديث (2020.12.6) الجديد يتيح للسيارة التعرف إلى الإشارات الحمراء وإبطاء السرعة والتوقف بشكل تام، كما أن عملية الإبطاء تتم أيضاً لدى الإشارات الخضراء والصفراء لتفادي مخاطر محتملة من المرور المتقاطع، على سبيل المثال. وأضافت أن النظام يعلم قائد السيارة عندما يرغب في إيقاف السيارة، كما يمكن إلغاء تفعيل خاصية إيقاف السيارة عند عدم وجود خطر عند الإشارة الخضراء. وأشارت «تسلا» إلى أنه مع ذلك فإنها تنصح أيضاً قائدي سياراتها بضرورة أن يظلوا يقظين وعلى أهبة الاستعداد لتولي الكبح في حالة الطوارئ.

النظام الجديد يعلم السائق عندما يرغب في إيقاف السيارة.